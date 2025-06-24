Президент Украины Владимир Зеленский попросил у западных союзников выделить 0,25% от ВВП каждого государства на развитие украинского ОПК, сообщило японское издание Yahoo News Japan. Публикация вызвала резонанс у его читателей — они раскритиковали политика и заявили, что у него «слипнется» пятая точка.

Слишком много хочет По словам Зеленского, республика уже начала переговоры о совместном производстве вооружений с Данией, Норвегией, Германией, Канадой, Великобританией и Литвой. «Украина — это часть безопасности Европы, и мы хотим, чтобы в следующем году на наш оборонно-промышленный комплекс, на внутреннее производство выделяли 0,25% ВВП того или иного государства-партнера», — сказал он. Также политик похвастался, что Киеву удалось привлечь 43 миллиарда долларов на финансирование собственного оборонного комплекса.

Интересно В Гааге 24–25 июня стартует очередной саммит НАТО, там Зеленский планирует провести отдельные встречи с лидерами стран-участниц альянса, а также попробовать встретиться с американским лидером Дональдом Трампом. В Гааге 24–25 июня стартует очередной саммит НАТО, там Зеленский планирует провести отдельные встречи с лидерами стран-участниц альянса, а также попробовать встретиться с американским лидером Дональдом Трампом.

Фото: Официальный сайт президента Украины

Читатели в ярости Просьба Зеленского к Западу вызвала волну критики среди читателей издания Yahoo News Japan. Многие комментаторы решили, что он совсем обнаглел. «Правительство Украины выпустило облигации с бондами, и не смогло по ним платить проценты из-за дефолта. Карманы украинских министров и высокопоставленных чиновников лопаются от денег, а сама страна фактически банкрот», — заявил человек с ником Раса воинов. По его словам, мировое внимание сейчас сместилось с украинского конфликта на Ближний Восток, однако «никому не интересная Украина» продолжает удивлять громкими заявлениями. «Владимир Зеленский — это как раковая опухоль, причина всего украинского конфликта», — отметил другой комментатор. По мнению этого пользователя, политику следует провести выборы, чтобы попробовать спасти положение, однако, очевидно, что он никогда не откажется от власти, даже ради своего народа.

Фото: Медиасток.рф

У коррупционеров не слипнется? Особое возмущение у пользователей вызвали масштабы запрашиваемой помощи. «0, 25% от ВВП, например, Германии — это 1,7 триллиона иен ежегодно. Жирновато только для одной Украины, не находите?» — спросил молодой человек с ником yut. Другой участник обсуждения обратил внимание на коррупцию на Украине. По его словам, пока люди гибнут в сражениях, коррумпированность чиновников «цветет и пахнет». «Глава Верховного суда и вице-премьер-министр Украины замазаны в коррупционных скандалах. До фронта доходит менее половины всей гуманитарной помощи», — отрезал он.

Фото: РИА «Новости»

Привыкли все получать даром Некоторые читатели отдельно отметили, что само слово «помощь» вроде как подразумевает нечто добровольное. «Но для стран — партнеров Киева помощь ему — это какая-то обязаловка. Даже не кредит», — констатировали пользователи. Также в комментариях напомнили, что российский лидер Владимир Путин в отличие от Зеленского ничего не должен Евросоюзу и странам, ранее входившим в СССР. «Советский Союз построил железные дороги, колхозы, атомные электростанции, заводы, всю инфраструктуру и отдал ее бесплатно», — напомнил bru*. При этом Украина «снимала сливки с газа», который Россия поставляла в Европу. К тому же Киев отказывался платить за ресурсы, потому что в принципе привык все получать даром, заключили участники обсуждения.