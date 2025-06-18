Зеленский попросил Запад финансировать Украину ежегодно
Зеленский попросил лидеров стран G7 ежегодно выделять Украине 40 млрд долларов
Президент Украины Владимир Зеленский попросил страны Запада ежегодно обеспечивать республику финансовой поддержкой. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.
«Важно обеспечить ежегодную бюджетную поддержку, чтобы наша страна могла держаться дальше. И это должно быть общее решение лидеров „Большой семерки“, включая США», — сказал Зеленский.
По его словам, размер поддержки должен составлять 40 миллиардов долларов в год. Также Зеленский попросил поставить Украине системы ПВО и профинансировать производство дронов-перехватчиков, разрабатываемых в Киеве.
Ранее Зеленский предположил, что обострение конфликта между Ираном и Израилем может негативно отразиться на Украине. Он отметил, что эскалация уже привела к повышению стоимости нефти, сообщал RT.