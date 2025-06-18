Зеленский попросил Запад финансировать Украину ежегодно

Президент Украины Владимир Зеленский попросил страны Запада ежегодно обеспечивать республику финансовой поддержкой. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

«Важно обеспечить ежегодную бюджетную поддержку, чтобы наша страна могла держаться дальше. И это должно быть общее решение лидеров „Большой семерки“, включая США», — сказал Зеленский.

По его словам, размер поддержки должен составлять 40 миллиардов долларов в год. Также Зеленский попросил поставить Украине системы ПВО и профинансировать производство дронов-перехватчиков, разрабатываемых в Киеве.

Ранее Зеленский предположил, что обострение конфликта между Ираном и Израилем может негативно отразиться на Украине. Он отметил, что эскалация уже привела к повышению стоимости нефти, сообщал RT.