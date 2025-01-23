«Напившаяся крови клоунша». Украинцы ополчились на Зеленскую за отдых на элитном курорте

Супруга украинского президента Елена Зеленская отдохнула на элитном горнолыжном курорте в Швейцарии — критика со стороны соотечественников не заставила себя долго ждать. Украинцы посчитали неуместным отдыхать на дорогих курортах, когда страна находится на военном положении, а ее граждане бедствуют.

Частный самолет и раритетный трансфер Видео с прибытием первой леди Украины на курорт распространил украинский блогер и экс-депутат Верховной рады Игорь Мосийчук*. Он разместил в Telegram-канале кадры с прибытием госпожи Зеленской на богатый курорт в Санкт-Морице. Супруга украинского президента прилетела в Швейцарию на самолете, которым пользуется президент Молдавии Майя Санду, а на курорт ее доставил раритетный Rolls-Royce Phantom VI в сопровождении нескольких машин марки Mercedes.

Фото: Stephen Lock/ZUMAPRESS.com / Global Look Press

Вояж оформили с киношной роскошью, отметили пользователи. Зеленскую сопровождали дети и миллионерша Катерина Загорий. Мосийчук* заявил, что Зеленская заплатила за номер 32 тысячи евро в сутки. Однако Telegram-канал Mash выяснил, что стоимость роскошного номера в лакшери-отеле Badrutt’s Palace составляет «всего» 7,5 тысячи евро в сутки. Судя по предоставленной Зеленской машине, гостья поселилась в лучшем номере — просторном люксе площадью 120 квадратных метров по системе все включено. Там есть гостиная, спальня, бассейн, мини-бар, а также панорамный вид на Энгадинские Альпы и озеро Санкт-Мориц. Сотрудники отеля подтвердили, что гостья действительно у них жила, однако записалась она как Мария Зеленская, вероятно, в целях конспирации. Предположительно, Зеленская занимала номер с 15-го по 19-е января как минимум.

Фото: Norbert Eisele-Hein/imageBROKER.com / Global Look Press

«Последняя леди» может позволить Украинцам это путешествие не понравилось. Шквал гневных комментариев можно найти в социальных сетях под постами о поездке Зеленской. «Это лохов делают из людей, на вилы пора брать», — заметил один из комментаторов. Другой отметил, что Зеленская и ее дети не живут на Украине, а только прилетают на родину. Ему ответили, что «кто ж живет на полигоне для испытаний оружия». «Она, организовавшая и ведущая курсы по сбитию беспилотников банками с консервацией, имеет право на отдых!» — сыронизировал украинец. Еще один комментатор добавил, что новость объявят фейком, потому что не хотят осознавать реальность и так проще жить. «А что, скумбрия мало детей в европы продала? Может себе позволить…хоть на моря, хоть в горы», — заявил третий.

Интересно «Скумбрия по восемь» — такое прозвище прочно закрепилось за Еленой Зеленской. Это произошло после того как первая леди Украины решила рассказать, сколько она платит за скумбрию в киевских супермаркетах. По восемь гривен за килограмм. Уже после передачи она быстро исправилась: это была цена за 100 граммов. «Скумбрия по восемь» — такое прозвище прочно закрепилось за Еленой Зеленской. Это произошло после того как первая леди Украины решила рассказать, сколько она платит за скумбрию в киевских супермаркетах. По восемь гривен за килограмм. Уже после передачи она быстро исправилась: это была цена за 100 граммов.

Фото: Pool/Keystone Press Agency / Global Look Press

«Кому война, кому мать родна», — заметил пользователь. «„Последняя леди“, вместо того, чтобы перевязывать раненых бойцов на фронте, как это когда-то делала королева Британии Елезавета II в британской войне, показывает истинный пример всем инстасамкам Киева, как нужно „отрываться“, а не сидеть в задрипанном Киеве и дышать фекалиями из прорванных киевских коммунальных труб», — заявил комментатор. «Перша леди. Клоунша, напившаяся крови», — жестко заметил украинец. «Тухлая восмигривневая скумбрия любит, шобы дорого та богато», — резюмировал пользователь.

Украинские власти назвали информацию о заграничном отдыхе Елены Зеленской недостоверной. Такое заявление сделал Центр противодействия дезинформации при Совете нацбезопасности и обороны Украины, отметив, что не нашли на видео супругу президента. «Никаких доказательств в подтверждение этой информации бывший украинский нардеп не предоставил», — заявили в ЦПД.

* Внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.