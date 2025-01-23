«Напившаяся крови клоунша». Украинцы ополчились на Зеленскую за отдых на элитном курорте
Супруга украинского президента Елена Зеленская отдохнула на элитном горнолыжном курорте в Швейцарии — критика со стороны соотечественников не заставила себя долго ждать. Украинцы посчитали неуместным отдыхать на дорогих курортах, когда страна находится на военном положении, а ее граждане бедствуют.
Частный самолет и раритетный трансфер
Видео с прибытием первой леди Украины на курорт распространил украинский блогер и экс-депутат Верховной рады Игорь Мосийчук*. Он разместил в Telegram-канале кадры с прибытием госпожи Зеленской на богатый курорт в Санкт-Морице. Супруга украинского президента прилетела в Швейцарию на самолете, которым пользуется президент Молдавии Майя Санду, а на курорт ее доставил раритетный Rolls-Royce Phantom VI в сопровождении нескольких машин марки Mercedes.
Вояж оформили с киношной роскошью, отметили пользователи. Зеленскую сопровождали дети и миллионерша Катерина Загорий. Мосийчук* заявил, что Зеленская заплатила за номер 32 тысячи евро в сутки. Однако Telegram-канал Mash выяснил, что стоимость роскошного номера в лакшери-отеле Badrutt’s Palace составляет «всего» 7,5 тысячи евро в сутки. Судя по предоставленной Зеленской машине, гостья поселилась в лучшем номере — просторном люксе площадью 120 квадратных метров по системе все включено. Там есть гостиная, спальня, бассейн, мини-бар, а также панорамный вид на Энгадинские Альпы и озеро Санкт-Мориц.
Сотрудники отеля подтвердили, что гостья действительно у них жила, однако записалась она как Мария Зеленская, вероятно, в целях конспирации. Предположительно, Зеленская занимала номер с 15-го по 19-е января как минимум.
«Последняя леди» может позволить
Украинцам это путешествие не понравилось. Шквал гневных комментариев можно найти в социальных сетях под постами о поездке Зеленской.
«Это лохов делают из людей, на вилы пора брать», — заметил один из комментаторов.
Другой отметил, что Зеленская и ее дети не живут на Украине, а только прилетают на родину. Ему ответили, что «кто ж живет на полигоне для испытаний оружия».
«Она, организовавшая и ведущая курсы по сбитию беспилотников банками с консервацией, имеет право на отдых!» — сыронизировал украинец.
Еще один комментатор добавил, что новость объявят фейком, потому что не хотят осознавать реальность и так проще жить.
«А что, скумбрия мало детей в европы продала? Может себе позволить…хоть на моря, хоть в горы», — заявил третий.
Интересно
«Кому война, кому мать родна», — заметил пользователь.
«„Последняя леди“, вместо того, чтобы перевязывать раненых бойцов на фронте, как это когда-то делала королева Британии Елезавета II в британской войне, показывает истинный пример всем инстасамкам Киева, как нужно „отрываться“, а не сидеть в задрипанном Киеве и дышать фекалиями из прорванных киевских коммунальных труб», — заявил комментатор.
«Перша леди. Клоунша, напившаяся крови», — жестко заметил украинец.
«Тухлая восмигривневая скумбрия любит, шобы дорого та богато», — резюмировал пользователь.
Украинские власти назвали информацию о заграничном отдыхе Елены Зеленской недостоверной. Такое заявление сделал Центр противодействия дезинформации при Совете нацбезопасности и обороны Украины, отметив, что не нашли на видео супругу президента.
«Никаких доказательств в подтверждение этой информации бывший украинский нардеп не предоставил», — заявили в ЦПД.
* Внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.