О том, что с некоторых пор понятие «украинская дипломатия» стало откровенно ругательным, известно уже, кажется, всем. Тем не менее, как в анекдоте о падении в пропасть, Киев раз за разом продолжает пробивать очередное дно.

Поводом для истерики украинских инфантилов от власти может быть все что угодно — от сообщения о поездке президента России Владимира Путина в Монголию до слухов о появлении на фронте загадочных северокорейских спецназовцев. На этот раз триггером стал недавно прошедший в Казани саммит БРИКС.

Помимо общего провала украинских пиар-стратегий вроде «Россия в изоляции» и «Весь мир с Украиной», больше всего Зеленского и Ко разочаровала позиция Индии, которая, как они по необъяснимой причине надеялись, должна была стать эдаким «слабым звеном» БРИКС и занять, по сути, откровенно антироссийскую позицию. По крайней мере, по вопросу конфликта на Украине.

По итогам встречи представителей самого влиятельного объединения стран мирового большинства Зеленский дал интервью изданию The Times of India, в котором призвал Нью-Дели отказаться от нейтралитета и встать на сторону Киева, прекратив экономическое сотрудничество с Москвой.