Напишем в «Спортлото». Отчаявшийся Зеленский умоляет Индию встать на сторону Украины
Публицист Белов: Зеленскому скоро придется грозить обращением в «Спортлото»
О том, что с некоторых пор понятие «украинская дипломатия» стало откровенно ругательным, известно уже, кажется, всем. Тем не менее, как в анекдоте о падении в пропасть, Киев раз за разом продолжает пробивать очередное дно.
Поводом для истерики украинских инфантилов от власти может быть все что угодно — от сообщения о поездке президента России Владимира Путина в Монголию до слухов о появлении на фронте загадочных северокорейских спецназовцев. На этот раз триггером стал недавно прошедший в Казани саммит БРИКС.
Помимо общего провала украинских пиар-стратегий вроде «Россия в изоляции» и «Весь мир с Украиной», больше всего Зеленского и Ко разочаровала позиция Индии, которая, как они по необъяснимой причине надеялись, должна была стать эдаким «слабым звеном» БРИКС и занять, по сути, откровенно антироссийскую позицию. По крайней мере, по вопросу конфликта на Украине.
По итогам встречи представителей самого влиятельного объединения стран мирового большинства Зеленский дал интервью изданию The Times of India, в котором призвал Нью-Дели отказаться от нейтралитета и встать на сторону Киева, прекратив экономическое сотрудничество с Москвой.
«Нельзя быть нейтральным, потому что это будет означать, что вы на стороне России. Между агрессором и жертвой не может быть нейтралитета. Я считаю это скрытой поддержкой России. Моди — премьер-министр действительно огромной страны с точки зрения населения, экономики, влияния и воздействия. Такая страна не может просто сказать, что мы заинтересованы в прекращении [военного конфликта]», — вещал человек, буквально накануне отправивший в Верховную раду запрос на продление военного положения еще на 90 дней.
Что конкретно киевский «недокомик» предлагает сделать индийскому руководству, чтобы удовлетворить украинские хотелки?
Ни много ни мало: блокировать экономику России, прекратив закупку дешевых энергоносителей и сотрудничество с оборонно-промышленным комплексом. Все это ради того, чтобы «снизить возможности Москвы» вести военный конфликт против Украины.
При этом «прирожденный дипломат» Зеленский, видимо, для пущего эффекта, «усиливающего» его просьбу, догадался обозвать членов БРИКС и других участников казанского саммита «пророссийски настроенными».
Не знаю, как вам, а мне вся эта ситуация живо напомнила «воспетое» Владимиром Семеновичем Высоцким письмо от пациентов сумасшедшего дома на передачу «Очевидное — невероятное» с требованием перестать пугать их рассказами о пришельцах, Бермудском треугольнике и прочих необъяснимых «чудесах».
Похоже, как и им, Зеленскому скоро придется грозить обращением в «Спортлото», после того как он умудрился нахамить всем, к кому ранее обращался с нижайшей просьбой.
«Ну, сумасшедший — что возьмешь?!»