Ключ на старт. Казанский саммит БРИКС запустил систему фактической многополярности

Удивительным (а может, и нет) образом завершающийся сегодня саммит БРИКС стал знаковым не столько с точки зрения принятых там решений — итоговое коммюнике носит во многом декларативных характер, в духе «за новый справедливый миропорядок», — сколько фактами, с ним связанными.

Начнем с того, что местом для встречи выбрали Казань — негласно третью столицу России, с покорения которой русским войском Ивана Грозного стартовал мощнейший разворот Московского царства на Восток с расширением границ Государства Российского аж до Тихого океана. Это ли не символично?! Поучаствовать в форме ведущих держав Глобального Юга или, как подкорректировал этот принятый на Западе политический штамп президент России Владимир Путин, Глобального Юга и Востока, выразили желание более 30 стран. Большая часть из них уже подала заявку на вступление в БРИКС.

Фото: Li Xueren/XinHua / Global Look Press

Дошло до того, что некоторые из государств, исторически принадлежащих к так называемому британскому Содружеству, постколониальному клубу осколков Британской империи, а именно — Индия, ЮАР и стремящаяся к членству в БРИКС Шри-Ланка — предпочли казанский чак-чак традиционному английскому чаепитию на приеме у премьера Великобритании Кира Стармера, организованном в Самоа. Помимо, собственно говоря, показательной демонстрации того, где нынче находится центр силы, паломничество в Татарстан еще и больно ударило по западном нарративу о межударной изоляции России.

Фото: Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, прибывший для участия в XVI саммите БРИКС, во время церемонии встречи в аэропорту Казани. Пелагия Тихонова, фотохост-агентство brics-russia2024.ru / РИА «Новости»

Как отметили некоторые западные СМИ, фактически Запад, ведущий санкционную войну против всех, кто не желает больше плясать по его дудку, оказался в изоляции. Еще одним показательным, хотя и трагичным фактом стал теракт в Турции, явно направленный на то, чтобы нарушить планы Анкары по вступлению в БРИКС. Это стало фактической демонстрацией бессилия Запада, постепенно теряющего рычаги влияния на международную ситуацию.

Говоря о потере Западом, частности США, влияния, невозможно не отметить и ту форменную истерику, которую устроили в американских и европейских СМИ по поводу возможного создания в рамках БРИКС единой валюты. Пусть до этого пока не дошло, но сама перспектива отказа от всевластия доллара, довольно отчетливо замаячившая на горизонте, пугает наших бывших западных партнеров буквально до одури.

Как написало британское издание The Economist, назревающий отказ от доллара имеет все шансы «нанести удар по доминированию Америки в мировых финансах и защитить Россию и ее друзей от западных санкций». Вместе с этим мир окончательно перейдет к многополярной системе, старт к полноценному функционированию которой был дан в эти дни в Казани.