Охвативший западные страны общий пессимизм из-за перспектив украинского конфликта начал отражаться и на беженцах с Украины, которые за последние годы нашли себе новый дом в странах Европы. Очнувшись от эйфории первых лет, европейцы вдруг осознали: от украинцев слишком много проблем и вообще желательно побыстрее их спровадить домой.

Бургомистр баварского курортного городка Бад-Грисбах Юрген Фундке отдал распоряжение своим подчиненным больше не регистрировать новых украинских беженцев во вверенном ему населенном пункте. Объясняется это просто: мест нет. Только в начале сентября примерно 100 беженцев с Украины разместили в бывшем отеле Columbia, а недавно, когда в Бад-Грисбах приехали еще 30 украинских граждан, нервы баварского градоначальника не выдержали. Несмотря на то что вышестоящие власти называют действия Фундке незаконными, бургомистр стоит на своем и упорно указывает украинцам на дверь. Впрочем, его можно понять. На днях стало известно, что власти Киля — это на самом севере Германии, выше уже Дания — признались: ничего не могут поделать с группой беженцев с Украины, сколотивших банду и начавших терроризировать местных жителей

«Жители района Вики в городе Киль продолжают страдать от действий банды мигрантов, которая состоит примерно из 30 человек. На протяжении последних двух лет они доставляют неприятности местным жителям и владельцам бизнеса. Беженцы — в основном это цыгане из Украины и из Болгарии — крадут вещи в магазинах, постоянно шумят и устраивают потасовки. В общей сложности только за последний год они совершили около 800 преступлений», — написало издание Bild.

Фото: Volha Shukaila/Keystone Press Agency / Global Look Press

Ни полиция, ни магистрат справиться с проблемой не могут. А все потому, что по закону депортировать украинских граждан, находящихся под защитой особых правовых норм Евросоюза, практически невозможно. Не меньшее раздражение «несчастные» украинцы вызывают в соседней с Германией Польше. Так, на днях местный министр обороны Владислав Косиняк-Камыш в интервью порталу Interia заявил, что поляков шокируют находящиеся в стране молодые украинцы, напоказ демонстрирующие тягу к роскоши. «Это факт, что наше общество в шоке от молодых людей с Украины, которые ездят на лучших машинах, проводят свои выходные в пятизвездочных отелях. И это несправедливо по отношению к полякам, которые вносят свой вклад в здравоохранение, льготы, образование, поставки оружия и другую помощь», — отметил политик.

Фото: Hendrik Schmidt/dpa / Global Look Press

В свете нарастающего в Европе экономического кризиса (большей привет инициаторам антироссийских санкций) вопрос финансовых затрат на содержание украинцев становится все более острым. По недавним подсчетам, Германия, где, согласно данным Управления верховного комиссара ООН по делам беженцев, проживают не менее 1,2 миллиона таких человек, за два года потратила на их поддержку 30,6 миллиарда евро. Польша, где статус беженцев получили около 957 тысяч граждан Украины, — 26,5 миллиарда евро. Чехия — на 370 тысяч человек семь миллиардов евро. Испания — более чем на 200 тысяч беженцев те же семь миллиардов евро. Меньше всех от притока украинцев пострадала Франции — 3,9 миллиарда евро на 66,6 тысячи граждан Украины.

Фото: Boris Roessler/dpa / Global Look Press

В связи с вышеизложенным европейские страны принимают меры по выдавливанию украинцев обратно на Родину. В Великобритании объявили о сокращении льгот для беженцев с Украины и заявили о том, что «во Львове уже безопасно», в Польше отменили субсидии на детсады и ясли, а также выплаты по программе, предусматривавшей до 12 тысяч злотых на второго и последующих детей. В Эстонии денежную помощь на жилье будут предоставлять только тем украинцам, которые недавно прибыли в страну, Венгрия тоже прекратила выдавать субсидии на аренду жилья. В Норвегии пошли по «британскому» пути и расширили список «безопасных» регионов Украины, в которые вошли западные области, включая Львов, Закарпатье и Тернополь — для прибывших из этих областей статус беженца больше не предоставляется. То же самое делают в Ирландии и Австрии.

В итоге в Европе останутся только те украинцы, кто не сидел на пособии, а с первых же дней начал искать себе работу, выучил язык страны пребывания и за прошедшее с момента переезда время успел адаптироваться к новой жизни и интегрироваться в европейское общество.

Остальным же украинским беженцам, по мнению европейцев, пора домой. И если для мужчин это однозначно станет билетом в один конец — на ЛБС, то украинок ждет тяжелая работа по восстановлению разрушенной во имя западных интересов страны. Европейский рай, за который они так лихо скакали на Евромайдане, выглядит примерно так. Наслаждайтесь.