«Реквием по мечте». Мифы и легенды украинской русофобии
Публицист Белов назвал главную причину украинской русофобии
В Сети завирусился ролик о том, как некий хор украинских женщин, сидя в антураже эдакого ретрита, энергично «спивае» песенку с пожеланием «сдохнуть гребаной русне» и чтобы «земля горела от Камчатки до Кремля». Обильно сдобренные отборным русским матом слова этого «произведения» хористок ничуть не смущают, они, скорее, даже наслаждаются им, каждый раз делая на этом акцент.
О каком-то просто запредельном падении культурного уровня политических украинцев говорилось не раз, но проблема даже не в этом. Многие из тех, кто не понаслышке знаком с природой украинской русофобии (вполне себе доморощенной, а вовсе не привнесенной), до сих пор пытаются найти ответ на вопрос: в чем, собственно говоря, ее истоки?
То есть никаких исторических предпосылок к такому градусу ненависти нет и никогда не было, это ж не в 2022-м и даже не в 2014 году началось. И все же факт остается фактом.
Посему хочу предложить свою версию этого явления — ностальгия. Да-да, хорошо нам всем знакомая ностальгия, которую еще 100 лет тому назад почитали не столько социальным явлением, сколько самой натуральной психической болезнью.
Впервые этот термин появился аж в 1688 году, но с тех пор никакого точного определения симптоматики заболевания дано не было. Что, впрочем, не помешало разработке методов «лечения» ностальгирующих, заключавшихся в тяжелой работе при обязательном соблюдении строгой дисциплины. Чтоб дурью не маялись, проще говоря.
Но вернемся к нашим баранам, в смысле к «небратьям». Как бы смешно это ни звучало, но политические украинцы испытывают суровые приступы ностальгии, тоскуя по былому величию Украины, которое, по их мнению, украли «проклятые москали».
Именно отсюда все эти нелепые, на первый взгляд, попытки доказать, что Черное море выкопали некие «древние укры», или постоянная потребность вылепить самый большой в мире вареник, выложить из колосьев самый большой трезубец и тому подобная дичь.
Проблема лишь в том, что никакой «великой Украины» никогда не существовало — это искусственно культивируемый миф, который, стоит признаться, прижился в сознании украинцев.
Нет, не то чтобы большинство из них реально верило в цивилизацию «древних укров», но общий душевный подъем от подобных легенд они все равно испытывали. Помните, как это было показано в финале замечательного советского фильма «Убить дракона»: «Дома мы знали, но когда при всех, когда вот эта вся обстановка… когда все вместе, вот тут все мы плакали от счастья. Мы были искренни…»
То есть понимаете, что происходит? Каков уровень этого коллективного помешательства?
Это уже не просто песенки с проклятиями, это прямо «реквием по мечте», если хотите. У них ведь все было так хорошо (в фантазиях, разумеется), но тут пришли русские и пробудили их ото сна. Да, за такое убить мало! (иронично-грустный смайлик).