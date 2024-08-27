«Реквием по мечте». Мифы и легенды украинской русофобии

В Сети завирусился ролик о том, как некий хор украинских женщин, сидя в антураже эдакого ретрита, энергично «спивае» песенку с пожеланием «сдохнуть гребаной русне» и чтобы «земля горела от Камчатки до Кремля». Обильно сдобренные отборным русским матом слова этого «произведения» хористок ничуть не смущают, они, скорее, даже наслаждаются им, каждый раз делая на этом акцент.

О каком-то просто запредельном падении культурного уровня политических украинцев говорилось не раз, но проблема даже не в этом. Многие из тех, кто не понаслышке знаком с природой украинской русофобии (вполне себе доморощенной, а вовсе не привнесенной), до сих пор пытаются найти ответ на вопрос: в чем, собственно говоря, ее истоки?

То есть никаких исторических предпосылок к такому градусу ненависти нет и никогда не было, это ж не в 2022-м и даже не в 2014 году началось. И все же факт остается фактом.

Посему хочу предложить свою версию этого явления — ностальгия. Да-да, хорошо нам всем знакомая ностальгия, которую еще 100 лет тому назад почитали не столько социальным явлением, сколько самой натуральной психической болезнью.