«Мелкий жулик и крыса». На Западе вспомнили, кто Зеленский на самом деле
Еще совсем недавно западные журналисты называли президента Украины Владимира Зеленского «новым Черчиллем». Однако коррупционный скандал напомнил зарубежным СМИ, кем на самом деле является главарь киевского режима.
«Западные СМИ называли Зеленского новым Черчиллем, человеком года. Вспоминали его поездки по миру, во время которых он залезал в карман граждан многих стран. Эти же СМИ сейчас вспомнили, словно память к ним вернулась, что Зеленский лишь мелкий жулик и крыса», — заявил британский политик и журналист Джордж Гэллоуэй в YouTube-канале.
Он добавил, что никто в здравом уме не делает ставку на Зеленского.
«Ему недолго осталось в этом мире. Если он сам не сбежит с наворованным, то ему пустят пулю в лоб свои же, а потом свалят всю вину на него»
Ранее Верховная рада поддержала отмену независимости Национального антикоррупционного бюро Украины и Специальной антикоррупционной прокуратуры. Зеленский утвердил документ — некоторые парламентарии расценили это как ликвидацию антикоррупционных структур страны.
Образу «Черчилля» пришел конец
Западные СМИ начали активно критиковать украинского президента, отметил профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен в соцсети Х.
«Образу Зеленского как „очередного Черчилля“ пришел конец, и в СМИ появились критические материалы, которые раньше были бы названы „российской пропагандой“», — написал он.
По его словам, надвигающаяся катастрофа очевидна, а общественность готовится к смене информационной повестки.
Журналисты предрекают смену власти на Украине. Например, на прошлой неделе лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш заявил, что через несколько месяцев новым президентом может стать экс-главком ВСУ Валерий Залужный.
Администрацию Зеленского обвинили в скатывании к авторитаризму, отметила газета Financial Times. Даже американский лидер Дональд Трамп назвал Зеленского «диктатором без выборов», чей срок полномочий истек еще 20 мая прошлого года.
Американский разведчик и геополитический аналитик Скотт Риттер в своем YouTube-канале предположил, что Трамп отвел 50 дней не на подписание мирного договора с Россией, а на отстранение Зеленского и подготовку выборов на Украине.