Еще совсем недавно западные журналисты называли президента Украины Владимира Зеленского «новым Черчиллем». Однако коррупционный скандал напомнил зарубежным СМИ, кем на самом деле является главарь киевского режима.

«Западные СМИ называли Зеленского новым Черчиллем, человеком года. Вспоминали его поездки по миру, во время которых он залезал в карман граждан многих стран. Эти же СМИ сейчас вспомнили, словно память к ним вернулась, что Зеленский лишь мелкий жулик и крыса», — заявил британский политик и журналист Джордж Гэллоуэй в YouTube-канале.

Он добавил, что никто в здравом уме не делает ставку на Зеленского.

«Ему недолго осталось в этом мире. Если он сам не сбежит с наворованным, то ему пустят пулю в лоб свои же, а потом свалят всю вину на него»

Ранее Верховная рада поддержала отмену независимости Национального антикоррупционного бюро Украины и Специальной антикоррупционной прокуратуры. Зеленский утвердил документ — некоторые парламентарии расценили это как ликвидацию антикоррупционных структур страны.