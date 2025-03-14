Рогов: ЕСПЧ принял беспрецедентное решение по делу о трагедии в Одессе

Европейский суд по правам человека признал власти Украины ответственными за произошедшее в одесском Доме профсоюзов. Запад прекратил закрывать глаза на преступления киевского режима, заявил РИА «Новости» председатель комиссии Общественной палаты по вопросам суверенитета Владимир Рогов.

«Это беспрецедентный случай, когда Запад начал юридически признавать вину киевского режима, захватившего власть на Украине после государственного переворота в 2014 году», — сказал он.

Рогов увидел в решении ЕСПЧ прямое указание на то, что украинские власти виновны в произошедшем. Он назвал это плохим знаком для киевского режима, ведь теперь придется заплатить за преступления — презумпция вседозволенности сойдет на нет.

ЕСПЧ признал Украину виновной в непредотвращении насилия на протестах в Одессе. Суд постановил, что власти обязаны были принять усиленные меры безопасности, подтвердил пассивность полиции и назначил выплату компенсаций пострадавшим.

Россия в 2021 году подала в ЕСПЧ иск о нарушении прав человека на Украине. Уполномоченный МИД Григорий Лукьянцев допустил, что разбирательство займет много времени.