Мародеры из ВСУ. Пришли с чужим оружием, в чужой форме и с чужими идеями

Курское село или пригород. Разрушенные и опустевшие дома. По безлюдной улице мчит мотоцикл с коляской, на нем — трое военных. Если бы это был 1942 год, а не 2024-й, можно было бы предположить, что на Курской дуге едут немцы. Но нет, это были не немцы, а три украинских хлопца. Которые, забравшись в мотоцикл с коляской и покатив на нем по разнесенному селу, не учли культурно-исторический контекст. Мотоцикл, кстати, они украли у местных жителей. Тут и к гадалке не ходи — не с Украины же на нем приехали.

Уж каким бы ни были немцы, но 80 лет назад они в Курскую область приезжали на своем — танках, машинах. Наших людей убивали из своих гаубиц, своих пулеметов и своих автоматов. Те самые мотоциклы, которые до сих пор впечатаны грязным пятном в наш культурный код, у немцев тоже были свои. Советских колхозников немцы давили на немецких мотоциклах. Трагическая иллюстрация из наших дней: украинец, которому дали в руки чужой автомат, посадили в чужой танк, заставили произносить чужие лозунги. Даже форма на нем чужая, купленная на чужие деньги. Выросший на чужой — русской — земле, одетый и обутый в чужое, выученный на чужие деньги, он пришел в чужое село, чтобы разграбить чужой магазин и украсть чужой мотоцикл.

Фото: Kirill Chubotin/Keystone Press Agency / Global Look Press

Сказка стала былью Украинцев на русском мотоцикле, конечно, убили. Есть видео. Я его несколько раз пересматривала. Как и множество других роликов, на которых украинцы ходят по оставленным домам жителей курских сел и пригорода Суджи, грузят на прицепы их добро. Что там, в этих прицепах? Что они везут на БТР, приторачивая к бамперу? Велосипеды? Рояли? Диваны? Или, может, те самые стиральные машинки, по поводу которых сами же в 2022 году так шумели? Отдельный жанр — это, конечно, продуктовые разгромы. Вот знаменитые мародеры обсыпаются конфетами из «Пятерочки». Говорят, позже этого украинца взяли в плен. Интересно, как жил человек, в какой бедности, если символом торжества стали для него конфеты? Рос где-то, наверняка тоже на селе, паренек, который, судя по возрасту, уже и в 2000-х, когда мы понемногу стали приходить в себя, не видел конфет. Рос, рос, дорос до автомата с чужого плеча и до формы, которую его правительство купило на выклянченные у чужих государств деньги.

Фото: Kirill Chubotin/Keystone Press Agency / Global Look Press

Помните, одно время нас учили в любой ситуации находить повод для оптимизма, из любого положения извлекать урок, пользу и выгоду? Прорыв украинских групп в Курскую область событие, конечно, неприятное. И наших сограждан, вынужденных бросить свои дома, а потом вдобавок наблюдать, как их грабят украинцы, очень жаль. Однако не могу не отметить, что в силу стечения тяжелых обстоятельств мы получили визуализацию сказок, которые украинцы о нас распространяли в 2022 году. И мы, и весь мир.

Фото: Kirill Chubotin/Keystone Press Agency / Global Look Press

Прорвались, чтобы украсть забор Вряд ли же все забыли те нелепые рассказы беззубых украинских старушек со следами хронической нищеты на лицах. Помните, как они, с отборнейшими матерками, сочиняли для иностранцев, будто российские военные не видели унитазов, выламывали на память асфальт и отправляли в Россию стиральные машинки. Украинский агитпроп завалил нас тогда обескураживающими фотографиями выломанных старых унитазов, ржавых стиральных машин, каких-то миксеров, кофеварок, которые наши бойцы якобы отправляли даже на Дальний Восток. Нам показывали удивительные видео, на которых якобы буряты якобы в Бурятию отправляли через СДЭК стиральные машины.

У меня лично такая пропаганда вызывала лишь слезы жалости, ведь без этих роликов мы бы никогда не узнали, насколько огромная до сих пор на Украине ценность стиральная машина.

А уж когда повалили рассказы украинок о том, что бойцы удивляются растворимому кофе и завидуют семьям, в которых каждый день едят «Нутеллу», у меня, честно скажу, накатили слезы. Мне стало жаль украинцев. И не только этих сельских тетушек, которые считают высшим счастьем иметь возможность купить себе шоколадную пасту. Жаль всю страну, которая так далеко от нас отстала, что даже тем, кто сидит в Киеве и лепит весь этот нехитрый военпроп, банка «Нутеллы» и пакет кофе «Нескафе» кажутся признаками достатка.

Фото: Kirill Chubotin/Keystone Press Agency / Global Look Press

Да, жаль! Мне вообще украинцев жаль. Я их жалела, когда мы видели по телевизору их нищету. Жалела, когда приехала в Мариуполь и своими глазами увидела следы многолетней их убогости и разрухи. Мы так жили в 90-е, помним унизительность того времени. Я отлично помню. И как «Нутеллу» любили, когда денег на нее не было, тоже помню. А они живут так сейчас. Конечно, горестная картина.

Тогда, в 2022 году, через массированный агитпроп прорвались во внешний мир самые смелые украинские мечты. И мы узнали, что люди там до сих пор мечтают наесться сладкой мешанины из какао и пальмового масла, мечтают о новом унитазе в доме и стиральной машине. В существование прямо под своим боком мира, в котором человеку дешевле машинку купить, чем украсть и тащить на себе, они, кажется, не верили.

Вдруг им выпал шанс украсть самим. Пошли-поехали тащить у россиян технику, одежду. На этот раз никаких признаков военной пропаганды не видно, все по-настоящему. Разве нам трудно поверить, что украинский солдат тащит, к примеру, ортопедический матрас на своем БТР? Почему нет, он увезет его в «располагу», затем переправит в родную деревню в Сумской области. Даже на мотоцикле может увезти: матрасы, одеяла, кофе, шоколад, миксеры, блендеры, микроволновки… В это я охотно верю. Выглядит это куда правдоподобнее сказок о бурятах, которым якобы не лень было почтой и попутками отправлять стиральные машины в Бурятию! Нашим тележурналистам развить бы эту тему. Сколько шельмовали нас, вменяя в 2022 году мародерство! Силились заставить мир поверить, будто наши люди за 3000-5000 километров потащат домой унитаз и плиту. Какой сейчас подходящий повод развернуть эти картинки и показать западу уже реальное лицо мародерства: мелкого, голодного, порожденного десятилетиями нищеты. Снимайте их больше, показывайте по всем каналам — что-то да прорвется вовне.

Пусть мир услышит об украинцах, которые пролезли в Курскую область, чтобы украсть женские сапоги, норковую шубу и 20 погонных метров забора. Да-да, и забор крали! Сетку Рабица со столбами — я даже такой рассказ от местных жителей слышала. Приехали, сняли забор, увезли на Украину. Как вам? Сочиняли про нас, сочиняли, а потом приехали на БТР украсть у нас конфеты, снять забор и угнать мотоцикл. Горько. Были бы совсем нам чужим, бог бы с ними. А то как нищий близкий родственник, который стащил у тебя конфет детишкам. Вроде, и неприятно, но и в полицию не сдашь.

Пожалуй, появление украинцев в Курске окончательно оформило во мне чувство щемящей жалости к этой стране, которая, выйдя из СССР с огромными богатствами, даровой промышленностью, современной энергетикой и без долгов, на десятилетия попала под сапог коррупции, унизительной бедности, какой-то невообразимой темноты и политической отсталости. Странно на третий год вооруженного конфликта признаваться в жалости к стране противника, но мне их жаль. Просто по-человечески жаль, что они оказались тогда по ту сторону границы, а не по эту.

Фото: Kirill Chubotin/Keystone Press Agency / Global Look Press

Смотрю, как убили залезших на чужой мотоцикл украинцев, и всех их мне жаль. Вспомнилась вдруг песня Летова. «Вот идет пионер, у него нет глаз У него есть «Ура!», да и то не его»

Фото: Kirill Chubotin/Keystone Press Agency / Global Look Press

Вытащенный из укрытия в подполе, отправленный на фронт чужою рукой, он едет в форме, которую его государство купило ему на присланные непонятно откуда деньги. В руке у него всученный ему иностранцами автомат. На шлеме — камера GoPro, которая передает видео чужим военным советникам и инструкторам. Он прорывается с боем в нашу страну, где крадет у наших людей мотоцикл и проезжает на нем 100 метров, чтобы ограбить ближайший продуктовый ларек и вскрыть ближайший частный дом. Человек воюет за жизнь, в которой у него нет ничего своего. И уже, похоже, не будет.