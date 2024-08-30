Людоед Александр Алиев: глупость и злоба равно погибель

Футболисты, за редким исключением, не слишком умные люди. Зачастую, скажем мягко, вообще неумные. Однако и среди них есть особо бестолковые и даже омерзительные личности, глядя на которых и слушая которых, испытываешь отвращение и брезгливость.

Один из таких персонажей, несомненно, Александр Алиев. Кто любит футбол, тот помнит его по выступлениям за киевское «Динамо».

Однако приезжал Алиев поиграть и в Россию. В частности, бегал он — и довольно успешно — за московский «Локомотив». Также выступал Александр за махачкалинский «Анжи» (привет Самуэлю Это’о и Роберто Карлосу).

Более того, у Алиева есть российское гражданство. Родился он в Хабаровске, да еще и в семье военного летчика. Почему я делаю такой акцент на связи Алиева с Россией, у которого, кстати, дед — чеченец? Потому что Александр выдал совершенно идиотическое и человеконенавистническое: он призвал ВСУ убивать мирных жителей Курской области.