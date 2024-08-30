Людоед Александр Алиев: глупость и злоба равно погибель
Писатель Беседин: футболист Алиев всегда отличался омерзительными поступками
Футболисты, за редким исключением, не слишком умные люди. Зачастую, скажем мягко, вообще неумные. Однако и среди них есть особо бестолковые и даже омерзительные личности, глядя на которых и слушая которых, испытываешь отвращение и брезгливость.
Один из таких персонажей, несомненно, Александр Алиев. Кто любит футбол, тот помнит его по выступлениям за киевское «Динамо».
Однако приезжал Алиев поиграть и в Россию. В частности, бегал он — и довольно успешно — за московский «Локомотив». Также выступал Александр за махачкалинский «Анжи» (привет Самуэлю Это’о и Роберто Карлосу).
Более того, у Алиева есть российское гражданство. Родился он в Хабаровске, да еще и в семье военного летчика. Почему я делаю такой акцент на связи Алиева с Россией, у которого, кстати, дед — чеченец? Потому что Александр выдал совершенно идиотическое и человеконенавистническое: он призвал ВСУ убивать мирных жителей Курской области.
А теперь шок-контент: по некоторой информации, родители Алиева до сих пор живут в Курской области. Ведь совсем дико, да?
Конечно, Алиев отличался идиотическими и омерзительными поступками и ранее. Избивал бывшую жену, например. Беспределил пьяным. Угрожал детям и женщинам.
То есть стабильно оставался бесславным ублюдком. Или, как сказали бы сейчас, токсичным персонажем. Но тут — с призывом убивать мирных — он перешел все красные линии и грани. Алиев заявил то, что не заявляли даже некоторые украинские депутаты. Он стал обезумевшим людоедом.
О чем это говорит? Во-первых, как я уже сказал, футболисты — не слишком умные люди. Во-вторых, украинская пропаганда обезображивает, уродует, превращает в людоеда.
Действует она в первую очередь не на умных, не на образованных людей. Глупость страшнее злобы, как писал узник концлагерей Бонхеффер. Их сочетание — смерть человеческого достоинства и гибель человека в целом.
Что с этим делать? Культура и образование необходимы для каждого человека. Для успешного же человека (успешного согласно современным стандартами), наделенного публичностью, они необходимы вдвойне. Однако это долгоиграющая история.
Так, а что же сейчас? Думаю, Алиев должен познать «бумеранг». Не желай зла другому — не получишь его сам. Александр Алиев на возмездие давно наработал.