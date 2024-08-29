Православные в России отмечают сегодня Ореховый, или Хлебный Спас — праздник, напрямую связанный с цикличностью крестьянской жизни и означающий завершение очередного этапа в процессе сбора урожая. Хотя в прошлом году киевские власти знатно перелопатили церковный календарь, перенеся дату празднования Рождества на 25 декабря по Григорианскому календарю, а их ручной кооператив в области отправления культа под называнием ПЦУ все одобрил, сегодняшний праздник остался нетронутым. И прихожане Украинской православной церкви имеют возможность праздновать его вместе с нами. Вопрос только в том, надолго ли?..

Вчера в одном из Telegram-каналов я увидел такое определение ПЦУ — Пустые церкви Украины. И, знаете, а ведь так оно и есть: неоднократно писали о том, что в захваченные храмы никто не ходит, паствы у раскольников нет. Все эти рейдерские захваты, превратившиеся со временем в государственную политику, проводили и проводят вовсе не для того, чтобы отжать церковь для какой-то новой раскольничьей общины — главное просто отжать. Абсолютное большинство таких храмов, особенно в глубинке, сегодня стоят заколоченными.

Все это позволяет с уверенностью утверждать, что борьба киевского режима с УПЦ — не просто попытка ее переподчинить новой «церкви», разорвав любые связи с русским православием. Цель процесса — полное искоренение на Украине православия как такового.

Кстати, вовсе не факт, что, например, сам Владимир Зеленский все это понимает. Зато те, кто реально стоит за религиозным геноцидом на Украине, — вполне.