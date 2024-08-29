Краина пустых церквей. Запрет УПЦ — борьба не с Церковью, а с православием
Публицист Белов: Украина превратилась в краину пустых церквей
Православные в России отмечают сегодня Ореховый, или Хлебный Спас — праздник, напрямую связанный с цикличностью крестьянской жизни и означающий завершение очередного этапа в процессе сбора урожая. Хотя в прошлом году киевские власти знатно перелопатили церковный календарь, перенеся дату празднования Рождества на 25 декабря по Григорианскому календарю, а их ручной кооператив в области отправления культа под называнием ПЦУ все одобрил, сегодняшний праздник остался нетронутым. И прихожане Украинской православной церкви имеют возможность праздновать его вместе с нами. Вопрос только в том, надолго ли?..
Вчера в одном из Telegram-каналов я увидел такое определение ПЦУ — Пустые церкви Украины. И, знаете, а ведь так оно и есть: неоднократно писали о том, что в захваченные храмы никто не ходит, паствы у раскольников нет. Все эти рейдерские захваты, превратившиеся со временем в государственную политику, проводили и проводят вовсе не для того, чтобы отжать церковь для какой-то новой раскольничьей общины — главное просто отжать. Абсолютное большинство таких храмов, особенно в глубинке, сегодня стоят заколоченными.
Все это позволяет с уверенностью утверждать, что борьба киевского режима с УПЦ — не просто попытка ее переподчинить новой «церкви», разорвав любые связи с русским православием. Цель процесса — полное искоренение на Украине православия как такового.
Кстати, вовсе не факт, что, например, сам Владимир Зеленский все это понимает. Зато те, кто реально стоит за религиозным геноцидом на Украине, — вполне.
Почему я так уверенно об этом говорю? Надо ведь учитывать то обстоятельство, что верующие — это наиболее консервативная часть любого общества. Я говорю не о тех, кто раз в году красит яйца на Пасху — без осуждения, я и сам из таких. Речь идет о реальных прихожанах, годами молящихся в одних и тех же храмах, настоятели которых знают их всех в лицо.
Этих людей просто невозможно в приказном порядке заставить сменить одну церковь на другою. Как в известной шутке о жене и спортивном клубе, за который ты болеешь: первое можно поменять, второе — с тобой на всю жизнь.
Да, какая-то часть паствы пойдет за хорошо известными им священниками, если те добровольно перейдут в ПЦУ, но, во-первых, таковых все равно будет немного (по тем же самым причинам, что и у прихожан). Во-вторых, исторический опыт доказывает, что в подобной ситуации люди предпочитают уходить в подполье, собираться в закрытые группы, молиться на дому, но не изменять своей вере. Вне всякого сомнения, то же самое будет на Украине.
Сама она при этом превратится в краину (страну) пустых церквей, где даже сами раскольники будут (если будут) проводить службы только по большим праздникам.
Впрочем, на «благословенном» Западе, с которого берет пример нынешняя украинская власть, к этому давно пришли. И безо всякой ПЦУ, так сказать, эволюционным путем…