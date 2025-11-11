На Украине продолжает разгораться крупнейший коррупционный скандал вокруг совладельца студии «Квартал 95» Тимура Миндича. В понедельник к нему пришли с обысками, но тот успел сбежать из страны. В сливе ценной информации для НАБУ Банковая подозревает бывшего замглавы офиса президента республики Ростислава Шурму, которого пытались удержать от этого атаками на личный дом в Германии, страшными изображениями виселицы и дохлыми крысами. Но, судя по всему, не запугали. Что известно о деле «кошелька» и близкого друга Владимира Зеленского — в материале 360.ru.

Пленки Миндича за 15 месяцев Дело о крупнейшей коррупционной схеме на госпредприятии «Энергоатом» (оператор трех украинских АЭС) Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) расследовали 15 месяцев, собрав за это время тысячу часов аудиозаписей.

И сейчас детективы пришли к выводу, что участники преступной группы получали от контрагентов «Энергоатома» от 10 до 15% стоимости заключаемых с ними контрактов. Контрагентов при этом обязывали платить за то, чтобы их платежи в банковской системе не блокировались плюс для них это был, по сути, единственный шанс сохранить статус поставщика. Такая схема получила название «шлагбаум», пояснили в бюро.

Интересно В НАБУ операция по делу «Энергоатома» получила кодовое название «Мидас» — по имени мифического царя, превращавшего все в золото. Вероятно, тут могла быть и отсылка к знаменитому «золотому унитазу» в квартире Миндича в Киеве. О нем ранее уже писали местные СМИ. В НАБУ операция по делу «Энергоатома» получила кодовое название «Мидас» — по имени мифического царя, превращавшего все в золото. Вероятно, тут могла быть и отсылка к знаменитому «золотому унитазу» в квартире Миндича в Киеве. О нем ранее уже писали местные СМИ.

Имен участников схемы в ведомствах пока не раскрыли, но называли должности. Судя по представленным данным, роли в группе распределили так: у Миндича, как не сложно догадаться, была роль руководителя. Он же вовлек в процесс бывшего заместителя главы Фонда госимущества, позже ставшего советником министра энергетики (Игоря Миронюка), и исполнительного директора по физической защите и безопасности «Энергоатома» (Дмитрия Басова).

Все трое пользовались своими связями в «Энергоатоме» и министерстве, поэтому могли контролировать кадровые решения, закупки и финансовые потоки.

Фактически управление стратегическим предприятием с годовым доходом более 200 миллиардов гривен осуществлялось не официальными должностными лицами, а посторонними, которые не имели никаких формальных полномочий, однако взяли на себя роль «смотрящих». данные из расследования НАБУ и САП

Полученные средства легализовал офис, работавший прямо в центре Киева. Через него шли все деньги, там вели черную бухгалтерию и отмывали средства через сеть компаний-нерезидентов. В общей сложности, по подсчетам антикоррупционных детективов, через так называемую прачечную прошло около 100 миллионов долларов.

Порошенко против «кабминдича» В понедельник, 10 ноября, партия экс-президента Украины Петра Порошенко «Европейская солидарность» объявила о запуске процедуры вынесения вотума недоверия кабмину из-за скандала с Миндичем. Нынешний состав правительства в заявлении партии при этом обозвали «кабминдичем».

«Мы начинаем процедуру отставки правительства — непрофессионального и коррупционного. Наша цель — управляемость государством, единство общества и доверие партнеров», — заявили соратники Порошенко. Там же они задались вопросом, почему Миндич так легко смог уехать из страны за несколько часов до того, как к нему пришли с обысками, в то время как «депутатов от оппозиции не выпускают даже на международные встречи, где те просят партнеров помочь восстановить энергосистему Украины».

Интересно Для того чтобы Верховная рада начала рассматривать вопрос об отставке кабмина, «Европейской солидарности», у которой 26 мандатов, нужно собрать минимум 150 депутатских подписей. Для одобрения отставки нужно большинство голосов. При этом у партии Зеленского «Слуга народа» в Раде 229 мандатов. Для того чтобы Верховная рада начала рассматривать вопрос об отставке кабмина, «Европейской солидарности», у которой 26 мандатов, нужно собрать минимум 150 депутатских подписей. Для одобрения отставки нужно большинство голосов. При этом у партии Зеленского «Слуга народа» в Раде 229 мандатов.

Карлсон, Шугамэн и «чистота в энергетике» Президент Украины уже официально отреагировал на расследование НАБУ и САП и заявил о необходимости неотвратимости наказания за масштабные хищения. «„Энергоатом“ обеспечивает Украине наибольшую долю энергогенерации сейчас. Чистота в энергетике — это приоритет», — написал президент Украины в своем Telegram-канале. Там же он добавил, что приговоры виновным обязательно нужно вынести, а чиновникам следует работать вместе с НАБУ и правоохранительными органами. А что еще остается, если не пытаться сохранять хорошую мину при очень плохой игре.

И она, вероятно, будет становиться еще хуже по мере того, как НАБУ будет обнародовать аудиозаписи, собранные во время расследования. Некоторые из них уже стали достоянием общественности.

Интересно Помимо Миндича, из республики успели сбежать братья Михаил и Александр Цукерманы — партнеры бизнесмена, которые отвечали за «финансовую часть» его бизнеса. По данным украинского депутата Ярослава Железняка, Цукерманы также фигурируют в расследовании ФБ о возможном отмыве средств через офшоры на Британских Виргинских островах и в Великобритании. Помимо Миндича, из республики успели сбежать братья Михаил и Александр Цукерманы — партнеры бизнесмена, которые отвечали за «финансовую часть» его бизнеса. По данным украинского депутата Ярослава Железняка, Цукерманы также фигурируют в расследовании ФБ о возможном отмыве средств через офшоры на Британских Виргинских островах и в Великобритании.

Так, из одной из записей стало известно, как один из фигурантов по прозвищу Решик жаловался, как ему тяжело переносить 1,6 миллиона долларов наличными. «Но 1,6 нести до картины — такое себе удовольствие», — сказал он в разговоре с собеседником по прозвищу Шугамен (вероятно, это был один из братьев Цукерманов).

Далее они обсудили технические детали переноски крупных сумм: Решик пояснил нюансы транспортировки денег в специальной коробке.

Также детективы выложили записи разговоров, на которых среди прочих, предположительно, фигурируют Миндич (его местные СМИ идентифицируют как Карлсона ) и бывший министр энергетики Герман Галущенко. Судя по этой беседе, бизнесмен собирался купить дом в Швейцарии за шесть миллионов.

Интересно Миндич и Цукерманы стали не единственными, кто успел скрыться с Украины. Сегодня оказалось, что их примеру последовал еще один фигурант коррупционной схемы Миндича, член украинской Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), Сергей Пушкарь. Ранее он был исполнительным директором по правовым вопросам в «Энергоатоме», а с 2022 по 2025 год исполнительным директором по правовому обеспечению на этом же предприятии. Миндич и Цукерманы стали не единственными, кто успел скрыться с Украины. Сегодня оказалось, что их примеру последовал еще один фигурант коррупционной схемы Миндича, член украинской Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), Сергей Пушкарь. Ранее он был исполнительным директором по правовым вопросам в «Энергоатоме», а с 2022 по 2025 год исполнительным директором по правовому обеспечению на этом же предприятии.

Глава офиса Зеленского Андрей Ермак происходящее пока никак не комментировал, но, как считают инсайдеры местных каналов, подозревает в сливе схем по «Энергоатому» одного из своих бывших заместителей, который пошел на сделку с НАБУ. Речь идет о Ростиславе Шурме. Причем его возможного сотрудничества с детективами опасались достаточно давно, даже пытались его запугать. Например, в конце октября напали на его дом в Германии, подбросив дохлых крыс и оставив изображение виселицы. Но, видимо, Шурму это не впечатлило.

Украинские СМИ считают, что дело Миндича стало частью внутриполитического противостояния в республике. По версии «Страны», весной этого года окончательно оформилась «антизеленская коалиция», объединившая Порошенко, мэра Киева Виталия Кличко, НАБУ и САП. На Банковой причем это осознавали и даже начали готовить новый удар по антикоррупционным структурам, но бить боялись и медлили — опасались главным образом жесткой реакции ЕС. И тут сработал принцип «не забиваешь ты — забивают тебе» — «антизеленская коалиция» перешла в контрнаступление», констатировали журналисты «Страны». Но главное для нее — вывести из-под контроля Зеленского парламент и кабмин, а также подвигнуть президента сформировать так называемое правительство национального единства либо заменить нынешнего премьера и фаворитку Андрея Ермака Юлию Свириденко на цифрового министра Михаила Федорова, более лояльного к «коалиции».