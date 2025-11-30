Искренний ответ на тонны гумпомощи: сердобольный Казахстан пригрозил Киеву за удар по КТК
Коц: Казахстан передал Киеву гумпомощь, а получил новый удар по КТК
Казахстан грозит пальчиком Киеву, которому передал тонны гуманитарки, с иронией заявил военкор Александр Коц, комментируя реакцию властей республики на удары по КТК. Своим мнением касательно произошедшего журналист поделился в Telegram-канале.
«Всю „теплоту“ и „благодарность“ украинства прочувствовали в Казахстане. МИД страны назвал актом агрессии нападение ВСУ на инфраструктуру Каспийского трубопроводного консорциума», — констатировал военкор.
Он отметил, что в Астане случившееся расценили как шаг, подрывающий отношения между Казахстаном и Украиной. В МИД отметили, что произошедшее является уже третьим актом агрессии против исключительно гражданского объекта, функционирование которого гарантировано нормами международного права.
«Ожидаем от украинской стороны принятия действенных мер по недопущению подобных инцидентов в будущем», — добавили в ведомстве.
По мнению Коца, ожидать подобного от Киева было бы очень наивно, тем более тут же напоминая, что это уже третий акт агрессии.
«А ведь сердобольный Казахстан был чуть ли не первый, кто отправил официальную гуманитарку в незалежную. И отправлял ее и до СВО. В ЛДНР не отправлял, а вот в подконтрольный тогда Украине Донбасс — с радостью», — развел руками журналист.
Также он обратил внимание, что в Казахстане до сих пор действуют два фонда, которые регулярно отправляют помощь на Украину.
«И прикладывают такие письма: „Привет, мой украинский брат! Вы — герои! Вы подаете пример своими доблестью и отвагой. Такой народ никто не победит!“» — поразился Коц.
А еще казахстанцы, чтоб вы знали, помогали нашему противнику восстанавливать энергетику, передавали генераторы, машины скорой помощи… Ну вот вам благодарный ответ от «украинского брата», подрывающий экономические возможности Казахстана. Продолжайте в том же духе.
Александр Коц
Известно, что в результате атаки украинских безэкипажных катеров персонал КТК и подрядчики не пострадали. Разлива нефти в Черное море не произошло, но серьезные повреждения получил выносной причал.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова после случившегося предупредила, что Россия проинформирует международные площадки о совершенном ВСУ теракте.
«Здесь сомнений даже нет», — подчеркнула она.