Атака на инфраструктуру Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) в Новороссийске свидетельствует о том, что в Европе сформировалась международная террористическая сеть. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, написал ТАСС .

«Речь идет о том, что в центре Европы на колоссальные деньги из колоссальной подачи оружия и политической поддержки стран Запада была сформирована настоящая международная террористическая ячейка», — подчеркнула она.

По словам Захаровой, «все видят, что эта неонацистская и террористическая структура угрожает мировой безопасности». Дипломат предупредила, что западное оружие расползается по планете и уже всплывает в других странах — в том числе в Молдавии, где недавно перехватили грузовики с вооружением.

МИД Казахстана в свою очередь осудил атаку на морскую инфраструктуру КТК в акватории Новороссийска, назвав ее третьим случаем агрессии против гражданского объекта. В ведомстве подчеркнули, что консорциум играет ключевую роль в мировой энергетической стабильности, а подобные действия подрывают международное право и двусторонние отношения Астаны с Киевом. Казахстан ожидает от Украины шагов для предотвращения подобных инцидентов в будущем.