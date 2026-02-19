Интервью-скандал с двойным дном: зачем Залужный добивает Зеленского на глазах всего мира

Экс-главнокомандующий украинской армией, а ныне посол республики в Великобритании Валерий Залужный дал большое разоблачительное интервью, в котором объяснил глубокий раскол с Владимиром Зеленским, причины неудач ВСУ на фронте и даже раскрыл планы ввести войска в Киев из-за происков СБУ. Казалось бы, репутацию президента Украины подрывать бессмысленно, она и так давно уничтожена. Ради чего тогда дипломат решил пообщаться с Associated Press и для кого на самом деле была предназначена эта публикация?

Зачем разговорился Залужный Associated Press называет Залужного главным политическим оппонентом Зеленского, что само по себе давно уже не новость. Схожие оценки звучат в медиаполе уже несколько лет. Еще когда Залужный занимал пост главкома ВСУ, в Сети периодически писали о том, что, мол, не слей Зеленский президентские выборы, он с треском проиграл бы их именно главкому — за ним армия, у него авторитет, а у Зеленского — ничего. ВСУ его ни во что не ставят и народ в нем давно разочаровался.

Но голосования не случилось, президент Украины и Залужный рассорились, после чего последний уехал в Британию с новой должностью. Такой шаг некоторые аналитики сочли попыткой политика ограничить потенциал Залужного как политического соперника. Проще говоря — с глаз долой, из сердца вон, да подальше от повседневных дел на Украине.

Фото: Andriy Andriyenko/Keystone Press Agency / www.globallookpress.com

Сейчас перспектива выборов в республике вроде как замаячила на горизонте, вопрос снова обсуждается, западные партнеры Киева тоже на них намекают, однако посол о своих политических амбициях молчит. Отказ общаться на эту тему с AP он объяснил тем, что не хочет подрывать национальное единство украинцев на фоне продолжающихся боевых действий. При этом о своем расколе с Зеленским он охотно рассказал, и агентство сочло это знаком возможного желания баллотироваться на пост президента — после окончания конфликта. Получается, что, с одной стороны, вся эта беседа выглядит так: «я не скажу, что хочу идти кандидатом на выборы, но знаки будут». Или цель была не только в этом?

Фото: Ukrainian Presidential Press Off/Keystone Press Agency / www.globallookpress.com

Рассматривая персоны Залужного и Зеленского, в первую очередь, нужно понимать, что оба они — фигуры совершенно несамостоятельные, подчеркивает политолог Вадим Сипров. И что особенно иронично — спонсоры и покровители у них сейчас одинаковые. «И Зеленский, и Залужный являются креатурами Лондона. Причем сейчас даже известно, когда и тот, и другой перешли под крыло Великобритании. Зеленский это сделал во время своего посещения офиса MI-6 в 2021 году», — напомнил он в беседе с 360.ru.

Что до Залужного, то он, действительно, пользовался и пользуется большой популярностью у украинских военных, и у тех жителей страны, которые хотят воевать дальше. А таких, увы, на самом деле не мало. По оценке Сипрова, для этого как могла расстаралась антироссийская пропаганда.

Экс-главком отличался своим особым мнением по целому ряду военно-политических, стратегических вопросов от позиции Зеленского. Зачастую ему достаточно смело оппонировал. И еще на начальном этапе СВО Залужного прочили в украинские «Де Голли», то есть практически рассматривали в качестве возможного военного диктатора как альтернативы Зеленскому. Вадим Сипров

Что произошло после — все прекрасно знают. Отставка, новая должность и переезд в Лондон. Там его достаточно быстро завербовали, продолжил политолог, перековали и сделали точно таким же проводником британской политики на украинском треке, как ранее сделали Зеленского. Причем это стало понятно довольно быстро, потому что новоявленный посол стал раздавать интервью ведущим британским изданиям, где излагал свой взгляд на ход военных действий. И сейчас британцы держат Залужного в качестве резервного варианта, опираясь на его популярность в ВСУ, которая до сих пор куда выше, чем у Сырского и тем более, чем у Зеленского, подчеркнул Сипров.

Фото: Ukrainian Presidential Press Off/Keystone Press Agency / www.globallookpress.com

Так что, как только президент Украины упустит управление и государством, и армией (а последнее для лидера воюющей страны — ключевое направление в государственном направлении), англичане быстро совершат замену. И глазом не моргнут.

Причем абсолютно неважно, будет ли это обставлено как демократическая процедура, будут ли выборы президента Или же просто Зеленского где-нибудь тихонечко грохнут, вот, и привезут из Лондона, значит, Валерия Залужного, который въедет в Киев, фигурально говоря, на белом коне. И, будем реалистами, на Украине это воспримут как благо. Вадим Сипров

Время активировать план «Залужный» Пока Лондону выгоднее поддерживать существующее динамическое равновесие и вот так дозированно сливать информацию, как с этим интервью AP. Но только до поры до времени. Сигналом для того, чтобы начать реализацию плана возведению на престол «военного диктатора и мордоворота» Залужного, по мнению Сипрова, станут серьезные проблемы на фронте. Действительно катастрофические, а не просто случаи бегства с поля боя украинских боевиков. Даже в большом количестве.

Фото: IMAGO/Ukraine Presidency/Ukraini / www.globallookpress.com

«Это может быть очень серьезное военное поражение. Например, явные признаки потери управления войсками. А потеря управления войсками — это когда начнет схлопываться большой участок фронта. Например, южный участок, то есть в полосе действия группировок наших генералов Теплинского и Иванаева. Орехов, Гуляйполе и уже, в общем-то, практически предместье Запорожья», — пояснил он.

Если вот эта вот дуга обвалится, тогда британцы задействуют план «Б». Что до самого Залужного, на самом деле он своих властных амбиций не скрывал никогда. И его окружение занималось продвижением, можно сказать, раскруткой его персоны еще с 2023-го. Но это, конечно, типаж такого латиноамериканского диктатора, типа Виделы, Сомосы, Пиночета. Такой же фашист, урод и душегубец, если вещи своими именами называть. Вадим Сипров

На Банковой теперь весело Хотя, казалось бы, никаких сверхсекретов в своем интервью Залужный не раскрыл, на Банковой все это вызывало большой переполох. По данным депутата Рады Алексея Гончаренко, за несколько дней до выхода текста власти Украины пытались уговорить экс-главкома отказаться от своих слов. «Ух, вышло интервью Залужного. Сейчас будет на Банковой весело», — заметил он в своем телеграм-канале. Также парламентарий уточнил, что интервью записали до Мюнхенской конференции по безопасности и в течение нескольких дней офис президента пытался убедить Залужного сдать назад, но тот отказал.

«Ему звонили все: от министров до ближнего окружения Зеленского. Сам Зеленский так и не позвонил», — утверждает Гончаренко. Теперь, по его словам, связанные с Банковой каналы ждут методичку сверху, чтобы понять, как отрабатывать всю эту ситуацию.

Фото: IMAGO/Pool /Ukrainian Presidenti / www.globallookpress.com

В интервью Залужный, в частности, рассказал о напряженность между ним и Зеленским возникла вскоре после начала СВО. По словам экс-главкома, он часто оспаривал военную стратегию президента. Особенно острым был спор по поводу контрнаступления 2023 года, которое в итоге обернулось провалом. Залужный убежден, что произошло все это, потому Киев не выделил армии необходимые ресурсы, а сам план контрнаступа был хорошим и разрабатывался им при помощи партнеров по НАТО. Сейчас, по оценке дипломата, стратегия ВСУ опирается на нереалистичные представления о численности войск и недостаточном внедрении технологий.

Кроме того, посол заявил, что СБУ приходила к нему с несанкционированным обыском в киевский офис осенью 2022 года, но он не дал сотрудникам службы рыться в документах и компьютерах. Из-за происходящего Залужный тогда звонил Андрею Ермаку и пригрозил солдатами в центре Киева.

Я сказал Ермаку, что отражу эту атаку, потому что знаю, как сражаться. Я буду сражаться с вами и уже вызвал подкрепление в центр Киева для поддержки. Валерий Залужный

Затем экс-главком связался с занимавшим тогда пост главы СБУ Василием Малюком, чтобы тот объяснился, и тот заверил, что о этом рейде ничего не знает. Ранее об этом визите службы Залужный СМИ не рассказывал. По его мнению, все это, скорее всего, было просто актом запугивания.