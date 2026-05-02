Грабил митрополита, дружил с киллерами. Кто возглавит угрозыск Киева

Главой киевского уголовного розыска может стать Евгений Кукос. Источники РИА «Новости» в российских силовых структурах указали, что он неоднократно оказывался в центре громких разбирательств, связанных с коррупцией.

По данным собеседника агентства, речь идет о назначении на должность начальника подразделения человека, чья биография перенасыщена подозрениями в связях с криминальным миром и незаконном накоплении капитала.

Главарь банды

Кукоса связывают с одним из самых дерзких преступлений последних лет, кражей ценностей из резиденции митрополита Александра Драбинко. Из дома священнослужителя вывезли антикварные предметы и драгоценности, рыночная стоимость которых могла составить 17 миллионов долларов.

Помимо причастности к хищению церковных активов, оперативнику приписывают пособничество организованной преступности. Предполагается, что именно Кукос способствовал побегу Андрея Никитина, лидера опасной вооруженной группировки. Источник РИА «Новости» рассказал, что украинский офицер использовал свое служебное положение, чтобы вывести главаря банды из-под удара правоохранителей.

Вопросы у проверяющих органов возникали и к финансовому состоянию Кукоса. В ходе многочисленных журналистских расследований выяснилось, что полицейский и члены его семьи владеют элитными объектами недвижимости, стоимость которых в десятки раз превышает его официальное жалованье.

Кто такой Евгений Кукос

Евгений Кукос — кадровый сотрудник украинской полиции, он долгое время работал на оперативных должностях в Управлении уголовного розыска ГУНП Киева. Кукос действительно фигурировал в материалах о похищении уникальных икон и панагий из дома митрополита Александра (Драбинко).

Следствие подозревало, что часть украденных артефактов реализовали через закрытые аукционы при посредничестве силовиков.

«Как рассказали наши источники в криминальных кругах Киева, номер телефона Евгения Владимировича в быстром наборе многих столичных бандитов, ведь в случае, если кто-то попадается „на горячем“, Евгений Владимирович всегда поможет избежать ответственности. Цена вопроса зависит от размера награбленного. К примеру, если дом ограбили на 100 тысяч, то Владимировичу достаточно отдать 30 тысяч», — писали расследователи крупного украинского СМИ еще в 2024 году.

Украинская пресса утверждала, что на брата полицейского, Сергея Кукоса, оформлены многочисленные квартиры и коммерческие площади в Ирпене и Обухове. При этом сам Евгений Кукос долгое время скрывал долю в элитной недвижимости.

