После того, как в отчете конгресса США появилась информация, что бизнес-партнер Владимира Зеленского Тимур Миндич непосредственно причастен к коррупции в компании «Энергоатом», главу киевского режима необходимо отправить в отставку. Об этом написал в телеграм-канале депутат Верховной рады Алексей Гончаренко.

Он заявил, что в США прекрасно знают, куда, как и сколько Зеленский выводил средства.

«И как президент ведет себя во время переговоров? Уязвим ли он? Пытается выторговать лучшие условия для страны или для себя?» — задал вопросы Гончаренко.

При этом депутат добавил, что Зеленский хочет досидеть до президентских выборов в США, рассчитывая, что демократы в случае победы не станут преследовать ни его самого, ни его окружение.

Ранее бывшего первого помощника Зеленского и его друга еще по временам «Квартала-95» Сергея Шефира заметили в аэропорту Варшавы. Вероятно, Шефир покинул Украину, опасаясь уголовного преследования по делу о коррупции в энергетике.