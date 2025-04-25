25 апреля 2025 15:24 Год до точки невозврата. Арестович предсказал, когда Украина лишится 8 регионов 0 0 0 Фото: Oleksii Chumachenko / www.globallookpress.com Украинское общество

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Украине нужно отдать России русскоязычные территории, а если власти продолжат упрямиться, они навсегда потеряют страну, предупредил бывший советник офиса президента Алексей Арестович. По его оценке, время играет против Киева — через год украинской стороне придется отдать шесть регионов, а то и восемь, если «не хватит ума».

Уступки или погибель? По мнению бывшего чиновника, передача регионов — «проездной билет за 34 года слива в унитаз и ошибок». Если страна сейчас уступит территории, то заживет в «новой реальности, куда более качественной». Что же до ВСУ, то в них Арестович верить перестал совсем. И дело даже не в слабой обороноспособности армии или недостатке оружия. Речь идет о беспросветном воровстве, которому нет ни конца ни края. «Гаражный ВПК, который всех остановит и победит? Вы же воруете в этом ВПК 85%. Я, может быть, поверил бы в этот ВПК, если бы вы не воровали, но вы же воруете», — сказал он в одном из интервью.

Фото: Evgen Kotenko / www.globallookpress.com

На венгерском можно, на русском — нельзя Также Арестович жестко возмущался языковой политикой властей. Он обвинил их в подавлении русскоязычных регионов: правительство разрешило обучение на венгерском языке для меньшинств, но ограничило — на русском. А на нем разговаривают две трети страны. «Что же вы русских в люди не записывали? <…> Минимум половина страны на русском разговаривают, но на венгерском можно учиться, а на русском нельзя», — поразился он. Крокодиловы слезы на Пасху и нарушение Конституции

При этом президент Украины Владимир Зеленский приближает страну к краху не только затягиванием конфликта. За лицемерием политик не видит собственных ошибок, указал экс-чиновник. На это указывает заявление Зеленского на Пасху о пострадавших храмах с начала СВО.

Фото: РИА «Новости»

«А сколько ты (Зеленский) храмов сделал непригодными со своим преследованием Церкви? Сколько священников репрессировал? Сколько посадил? Дядя, ты, когда выходишь на Пасху и рассказываешь про то, как Россия преследует священников, на себя не хочешь посмотреть?» — процитировало Арестовича Aif.ru. По его словам, украинское правительство плюет на чувства верующих и подавляет крупнейшую языковую группу. Оно неоднократно нарушало Конституцию и права собственного народа. При этом Зеленский еще пытается рассказывать, как сражается с тиранией.

Рассказываете, что вам все должны, вам должны отдать Ростов-на-Дону, льете крокодиловы слезы на Пасху. А когда монахов из лавры выгоняли, слезы не лились?

Гибель страны из-за упрямства властей При этом идею территориальных компромиссов с Россией обсуждали и раньше. Тогда Арестович отмечал, что Украина могла бы рассмотреть этот вариант ради изменения своей государственной модели. «Смысл согласиться на условия, включая денацификацию, лишь один — это плата за шанс полностью пересмотреть свою проектность», — указывал он в своем Telegram-канале. Так Украине, по его мнению, удастся перестроиться в нейтральное государство, способное выстраивать сбалансированные отношения как с Россией, так и с остальными странами. Однако нынешнее правительство республики к таким изменениям не готово: «воспринимает даже мысль об уступках как катастрофу» и готово погубить страну, но не идти на диалог. Неугодных за решетку Критика Арестовича в адрес властей может дорого ему обойтись. На него и других блогеров, выступающих против Зеленского, уже начали готовить уголовные дела. Вопросом занимается Служба безопасности Украины. Причиной преследований стали нежелательные для власти высказывания. В список неугодных попали экс-нардеп Рады Игорь Мосийчук и другие персоны.