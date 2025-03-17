Где справедливость? Мать писателя Олеся Бузины умерла, не дождавшись приговора убийцам сына
Ушла из жизни Валентина Бузина — мать украинского журналиста и писателя Олеся Бузины, убитого 10 лет назад. Она так и не дождалась поимки и наказания убийц ее сына.
Мать Бузины умерла, не дождавшись справедливости
О смерти Валентины Бузины сообщила в Telegram-канале публицист из Украины Диана Панченко. Журналистка напомнила, что в этой истории не восторжествовала справедливость — возмездие так и не настигло убийц Бузины.
Я много знаю трагичных историй. Но эта — одна из самых горьких. Валентина Павловна храбро сражалась за правду. Но зло было сильнее
Диана Панченко
публицист
Преступники, на чьих руках осталась кровь журналиста, до сих пор на свободе, их не привлекли к ответственности. Более того, сейчас они стали «уважаемыми людьми», входящими в состав общественных советов. Матери Бузины приходилось жить с пониманием того, что убийцы ее сына пользуются любовью в украинском обществе.
По словам Панченко, женщина видела, как «убийц ее сына носят на руках, пока Олесь в земле».
«Много несправедливости придется искоренить. На многие вопросы ответить. Но мы это сделаем. Ради этой храброй женщины и таких, как она», — добавила публицист.
Кто и зачем мог убить Бузину
Журналиста Олесь Бузина убили в украинской столице 16 апреля 2015 года — в него выстрелили пять раз возле собственного дома. Перед смертью он сообщал, что на него оказывали давление как на шеф-редактора издания «Сегодня».
Следствие рассматривало несколько версий произошедшего, в том числе связанную с профессиональной деятельностью журналиста. В качестве обвиняемых по уголовному делу проходили Денис Полищук и Андрей Медведько.
Последнего в 2019 году избрали членом общественного совета Национального антикоррупционного бюро Украины. Несмотря на то, что Медведько являлся фигурантом уголовного дела, ему досталось вакантное место, образовавшееся после увольнения двух предшественников за непосещаемость. Голосование проходило по интернету.
Мать журналиста лично обращалась в 2019 году к украинскому президенту Владимиру Зеленскому с просьбой о встрече, но тот проигнорировал ее. Многие издания писали, что глава государства вместо этого решил сосредоточиться на парламентских выборах. В личной встрече также оказали экс-президент страны Петр Порошенко и главы силовых ведомств.