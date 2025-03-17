Где справедливость? Мать писателя Олеся Бузины умерла, не дождавшись приговора убийцам сына

Ушла из жизни Валентина Бузина — мать украинского журналиста и писателя Олеся Бузины, убитого 10 лет назад. Она так и не дождалась поимки и наказания убийц ее сына.

О смерти Валентины Бузины сообщила в Telegram-канале публицист из Украины Диана Панченко. Журналистка напомнила, что в этой истории не восторжествовала справедливость — возмездие так и не настигло убийц Бузины.

Я много знаю трагичных историй. Но эта — одна из самых горьких. Валентина Павловна храбро сражалась за правду. Но зло было сильнее

Преступники, на чьих руках осталась кровь журналиста, до сих пор на свободе, их не привлекли к ответственности. Более того, сейчас они стали «уважаемыми людьми», входящими в состав общественных советов. Матери Бузины приходилось жить с пониманием того, что убийцы ее сына пользуются любовью в украинском обществе.

По словам Панченко, женщина видела, как «убийц ее сына носят на руках, пока Олесь в земле».

«Много несправедливости придется искоренить. На многие вопросы ответить. Но мы это сделаем. Ради этой храброй женщины и таких, как она», — добавила публицист.