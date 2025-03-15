15 марта 2025 02:10 Две пули для русофоба. Поджигателя Дома профсоюзов Ганула застрелили в Одессе Русофоб Демьян Ганул погиб в Одессе от рук дезертира ВСУ 0 0 0 Фото: Facebook.com**/GanulDemian Украинское общество

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Украинского националиста Демьяна Ганула застрелили в Приморском районе Одессы. Погибший от двух выстрелов активист выступал организатором поджога Дома профсоюзов в мае 2014 года. Он сносил городские памятники, требовал учить школьников русофобии и помогал военкомам ловить людей для отправки на поле боя. 360.ru собрал все, что известно о скандальном активисте Демьяне Гануле и его убийстве.

Стрельба в центре Одессы

Полиция Одессы сообщила о стрельбе в Приморском районе около 10:30 в пятницу, 14 марта. По данным ведомства, неизвестный мужчина застрелил прохожего и скрылся с места преступления. Одними из первых имя убитого раскрыли журналисты городского издания «Думская».

Со ссылкой на источники они уточнили, что городского активиста Демьяна Ганула убили двумя выстрелами в голову из короткоствольного оружия.

На сообщения СМИ оперативно отреагировал министр внутренних дел Украины Игорь Клименко. Он объявил, что направил в Одессу лучших следователей, и взял расследование умышленного убийства под свой контроль.

Через несколько часов Клименко отчитался, что подозреваемого в убийстве Ганула задержали. Он подчеркнул, что вероятный киллер скрывался в квартире, где нашли оружие, из которого могли застрелить активиста.

Фото: Служба безопасности Украины / Telegram

«Лицо 1978 года рождения. Он военнослужащий одной из воинских частей. 25 февраля 2025 года был объявлен в розыск как лицо, самовольно оставившее воинскую часть. Он дезертир», — уточнил министр в ходе брифинга. Подозреваемый при задержании сообщил, что имеет звание старшего лейтенанта ВСУ. Издание «Думская» со ссылкой на источник писало, что задержанного зовут Сергей Шалаев. По данным журналистов, с места убийства он уехал на такси, которое вызвал еще до первого выстрела.

Кто такой Демьян Ганул

Ганул — уроженец села Новоселица Кировоградской области. В Одессу он приехал в 2010 году для учебы на историческом факультете Педагогического университета имени Ушинского.

В студенчестве занимался предпринимательской деятельностью, выступал в качестве градозащитника и волонтера. Тогда никакого скандального поведения за ним не наблюдалось.

Все изменилось в конце 2013 года после начала Евромайдана. Вместе с отцом Демьян отправился в Киев, где вступил в ряды «Правого сектора»*, став участником боевого крыла организации. С этого и началась его активистская деятельность, наполненная ненавистью ко всему, что связано с Россией.

Фото: Facebook.com**/GanulDemian

Отец активиста после государственного переворота отправился добровольцем в Донбасс, где принимал участие в боевых действиях против ополченцев, а Демьян вернулся в Одессу и возглавил городскую ячейку «Правого сектора»*.

Пожар в Доме профсоюзов

Государственный переворот 2014 года в Одессе восприняли неоднозначно. На Куликовом поле появился палаточный лагерь «антимайдана», где противники новых властей пообещали противостоять всем попыткам националистов устроить в Одессе беспорядки. Но сделать им это не удалось.

Город 2 мая 2014 года принимал матч чемпионата Украины по футболу. Его участниками были местный клуб «Черноморец» и харьковский «Металлист», поэтому в городе скопилось огромное количество футбольных фанатов, известных своими националистическими взглядами.

Болельщики вышли на марш в знак поддержки единства Украины. В ходе шествия у них начались стычки с участниками «антимайдана». На стороне фанатов выступили боевики «Правого сектора»*, которые открыли стрельбу, а потом, добравшись до Куликова поля, разгромили и сожгли весь лагерь.

Уцелевшие в ходе бойни укрылись в Доме профсоюзов. Разгоряченная толпа начала бросать в здание коктейли Молотова. В результате начавшегося пожара погибли 48 человек, более 200 получили ранения.

Фото: Facebook.com**/GanulDemian

Демьян Ганул был непосредственным участником этих событий. По его словам, одним из первых погиб его главный помощник по «Правому сектору»* Игорь Иванов. «Первые смерти произошли на углу Дерибасовской и Преображенской. Это была точка невозврата, после чего начались более серьезные беспорядки», — рассказывал Ганул ТСН. В последующие годы, приходя на памятные акции, активист вместе со своими соратниками приносил к Дому профсоюзов шашлыки, заявляя, что это символ сгоревших противников. Но после столкновений и пожара активист вышел из состава «Правого сектора»*.

«Мусорная люстрация» и уроки русофобии

Для продолжения своей активистской деятельности Ганул создал в Одессе ультраправую общественную организацию «Уличный фронт». Со своими сторонниками он объявил борьбу с движением «Оппозиционная платформа — За жизнь» и партией Шария, которых посчитал пророссийскими.

Участники движения устраивали нападения на политиков, которые их не устраивали. Они провели акцию «Мусорная люстрация», когда отлавливали на улицах известных политических деятелей и бросали их в мусорные контейнеры.

Фото: Facebook.com**/GanulDemian

Так произошло с политиком Нестором Шуфричем и занимавшим тогда пост главы Фонда социального страхования Олегом Руденко. В 2017 году «Уличный фронт» выступил против передачи части городского сада Одессы в частные руки. Устроенная Ганулом акция протеста переросла в столкновение с сотрудниками полиции. От уголовного дела его спас бывший коллега по «Правому сектору»*, ставший депутатом Верховной рады, Андрей Билецкий.

В ноябре 2021 года Ганул принес гроб к консульству России в Одессе с надписями «Груз-200» и «Россияне уезжают домой». Ответственности за свою выходку он не понес.

Фото: Facebook.com**/GanulDemian

Еще до начала спецоперации общественник добился отмены концерта российского рэпера Басты (Василия Вакуленко). Свою позицию он аргументировал тем, что артист посещал Крым без разрешения украинских властей.

После февраля 2022 года Ганул запустил петицию с требованием ввести в школах предмет «Русофобия», а также громил исторические памятники в Одессе, которые считал связанными с Россией.

Фото: Facebook.com**/GanulDemian

Когда на Украине началась мобилизация, он стал преследовать тех, кто не желал добровольно отправляться на фронт. За это в Одессе его прозвали «грозой уклонистов». В августе 2024 года Ганул вместе со сторонниками избил местного фитнес-тренера, который нахамил военному. После его передали сотрудникам территориального центра комплектования (аналог военкомата на Украине). Лучше всего поведение активиста и его помощников охарактеризовал заголовок этой истории в издании «Думская»: «Избили и передали ТЦК, но сами в бусик не полезли».

Как Ганул стал неудобным для всех

Чрезмерная активность Ганула сделала недовольными всех. Местные жители в закрытых пабликах считали его псевдоактивистом и обвиняли в мошенничестве и рэкете. А с 2024 года вообще писали, что он якобы сотрудничал с ТЦК за деньги.

Фото: Facebook.com**/GanulDemian

Но особенно сильно активиста невзлюбили чиновники, которым он не давал спокойно жить и работать, выступая с различными акциями. У него был жесткий конфликт с мэром Одессы Геннадием Трухановым.

Именно градоначальника активист обвинил в попытке нападения в 2020 году, когда его машину обстреляли неизвестные около села Визирка. Осенью того же года кто-то разбил все стекла в автомобиле, а когда Ганул привез его в ремонт, машину там сожгли.

Фото: Facebook.com**/GanulDemian

В марте 2023 года активиста избили в кафе мужчины в военной форме. Полиция уголовное дело заводить не стала.

Выходки с уничтожением памятников заметили даже в Москве, где против Ганула завели уголовное дело и даже заочно арестовали. В 2024 году активист объявил, что его личные данные утекли в Сеть и за его голову назначили награду в 10 тысяч долларов.

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