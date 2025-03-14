Подозреваемый в убийстве одесского неонациста Ганула оказался дезертиром

Подозреваемый в убийстве одесского националиста Демьяна Ганула оказался дезертиром, сбежавшим с фронта меньше месяца назад. Об этом заявил в ходе брифинга глава МВД Украины Игорь Клименко, трансляция которой доступна на YouTube телеканала «Общественное».

«Лицо 1978 года рождения. Он военнослужащий одной из воинских частей. 25 февраля 2025 года был объявлен в розыск как лицо, самовольно оставившее воинскую часть. Он дезертир», — заявил Клименко.

Предполагаемый убийца при задержании сообщил, что имеет звание старшего лейтенант ВСУ.

Ганул руководил силовым крылом «Правого сектора»*. Именно он организовал поджог Дома профсоюзов в Одессе 2 мая 2014 года. В тот день погибли 48 человек и более 250 пострадали. Жертвами стали представители «антимайдана».

После тех событий Ганул проводил акции против одесситов, пытающихся почтить память погибших в пожаре. Кроме того, он громил советские памятники, боролся с русской символикой, преследовал русскоговорящих жителей Одессы, предлагал ввести в школах предмет «Русофобия» и угрожал расправой одесскому мэру Геннадию Труханову из-за тора, украшенного книгами русскоязычных писателей-одесситов.

Ранее появилась информация, что в убийстве Ганула подозревают Сергея Кочу, который, как и погибший националист, был родом из Кировоградской области.

*Запрещенная в России террористическая организация.