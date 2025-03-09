Сегодня 18:21 «Благоразумия нет. Раздор и страх». Какую судьбу провидцы предрекли Украине 0 0 0 Фото: Официальный сайт президента Украины Украинское общество

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Встречи с западными лидерами, метания между Европой и США, изгнание из Белого дома и отказ от диалога с Россией — все это нынешнему президенту Украины Владимиру Зеленскому предсказывали знаменитые провидцы. Они знали и то, какой конец ждет главу киевского режима.

Великие разногласия, чтобы вернуть земли Книга пророчества Мишеля Нострадамуса вышла почти 500 лет назад. Катрены — четверостишия, объединенные в главы по 10 лет, рассказывают потомкам прорицателя о событиях будущего. Оказалось, в стихах провидца есть упоминания происходящего сейчас. «Из-за новых фактов прольется кровь людей. Из-за того, что они говорят правду, им закроют рты», — говорил Нострадамус. Предположительно, имелось ввиду начало украинского кризиса в 2014 году. «Великие разногласия, чтобы вернуть земли. Благоразумия нет. Раздор и страх для великих братьев. Неблагодарному народу будут сделаны предупреждения», — гласит 95-й катрен. Также провидец говорил, что «беглецы унесут огонь на пиках», а «западные корабли будут разрушены из-за трезубца». Это может означать, кто команда Зеленского все же сбежит и унесет с собой «огонь».

Фото: Philippe Lissac / GODONG / www.globallookpress.com

Будет клич, будет порох Знаменитая предсказательница Ванга жила на четыре столетия позже Нострадамуса, но словно сквозь века переняла его бесценный дар. «Будет клич, будет порох, будет тьма, будет кролик, но все развеется и ветром унесено будет», — предрекала ясновидящая. Под «кличем» и «порохом» скрывались мэр Киева Виталий Кличко и экс-президент Украины Петр Порошенко. Тогда в стране началась гражданская война. «Порох падет, и придет ему на смену зеленый господарь. <…> Сам он маленький будет. Но беды большие принесет с собой. Маска шута на нем. И никто сразу не поймет, кто под ней. когда узнают — тогда развеется прах», — предсказывала Ванга.

Фото: РИА «Новости»

Соединятся воедино враждующие Русская святая Матрона Московская тоже предвидела страшные события на Украине, но она оставила более конкретное пророчество о закате карьеры Зеленского. «Настанет время, когда Россия потеряет то, что всегда было с ней. Много вражды из-за того будет. И каждый ворон захочет свой кусок откусить, — заявляла провидица. Страна потратит много сил, чтобы вернуть утраченное, но в конце наступит свет» и «соединятся воедино враждующие», подчеркивала святая. О виновниках всех бед она говорила: «Вернутся восвояси». Это означает, что Зеленский либо попросит политическое убежище в одной из стран Европы, либо вернется в стендап.