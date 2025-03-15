Безнаказанный. Почему убитый в Одессе неонацист Ганул избежал уголовного преследования
Украинский националист Демьян Ганул, убитый накануне в Одессе, в 2024 году избежал уголовного наказания, после того как сбил на машине человека. Подробности — в материале 360.ru.
Материалы дела убитого в Одессе националиста Ганула
«Ходатайство защитника обвиняемого <… > об освобождении <… > от уголовной ответственности и закрытии уголовного производства — удовлетворить», — сообщил ТАСС со ссылкой на материалы суда.
По данным судебной инстанции, 1 октября 2023 года Ганул устроил ДТП, в результате которого другой человек получил травмы средней степени тяжести. Местный сайт «Думская» писал, что активист на автомобиле BMW X5 поворачивал налево с улицы Академика Заболотного, но столкнулся с велосипедистом. В результате того госпитализировали. Ганул был трезв и утверждал, что оказал пострадавшему первую помощь и вызвал скорую и полицию.
Убийство неонациста Ганула в Одессе
Неонациста убили в Приморском районе Одессы 14 марта около 10:30 утра по местному времени (11:30 по московскому). В Ганула минимум дважды выстрелили из короткоствольного оружия, в том числе в голову, отчего он скончался на месте.
В тот же день украинские полицейские задержали подозреваемого в убийстве. По словам министра внутренних дел Игоря Клименко, им оказался 46-летний военнослужащий в звании старшего лейтенанта, дезертировавший из воинской части 25 февраля. Если суд признает его виновным, мужчине грозит срок от 15 лет до пожизненного.
Кем был убитый украинский националист Ганул
Ганул был одной из самых одиозных личностей Одессы. С начала Евромайдана он вступил в ряды «Правого сектора»*, возглавил городскую ячейку и стал одним из организаторов пожара в Доме профсоюзов 2 мая 2014 года, в котором погибли по меньшей мере 48 человек. Сам активист никогда не отрицал участия в этом и позже принес в одну из годовщин на Куликово поле шашлыки, заявляя, что они символизируют сгоревших людей.
Впоследствии Ганул организовал движение «Уличный фронт», участники которого занимались люстрациями, громили памятники, которые считали связанными с Россией, добивались отмены концертов российских исполнителей, а после начала спецоперации преследовали тех, кто не желал отправляться на передовую. Кроме того, в ноябре 2021 года он принес гроб к зданию российского генконсульства.
Год назад Басманный суд Москвы заочно арестовал активиста. В России его обвиняли в повреждении воинских захоронений и мемориалов, а также нападении на учреждение, находящееся под международной защитой.
* Запрещенная в России террористическая организация
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