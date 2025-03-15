Безнаказанный. Почему убитый в Одессе неонацист Ганул избежал уголовного преследования

Украинский националист Демьян Ганул, убитый накануне в Одессе, в 2024 году избежал уголовного наказания, после того как сбил на машине человека. Подробности — в материале 360.ru.

По данным судебной инстанции, 1 октября 2023 года Ганул устроил ДТП, в результате которого другой человек получил травмы средней степени тяжести. Местный сайт «Думская» писал, что активист на автомобиле BMW X5 поворачивал налево с улицы Академика Заболотного, но столкнулся с велосипедистом. В результате того госпитализировали. Ганул был трезв и утверждал, что оказал пострадавшему первую помощь и вызвал скорую и полицию.

«Ходатайство защитника обвиняемого <… > об освобождении <… > от уголовной ответственности и закрытии уголовного производства — удовлетворить», — сообщил ТАСС со ссылкой на материалы суда.

В тот же день украинские полицейские задержали подозреваемого в убийстве. По словам министра внутренних дел Игоря Клименко , им оказался 46-летний военнослужащий в звании старшего лейтенанта, дезертировавший из воинской части 25 февраля. Если суд признает его виновным, мужчине грозит срок от 15 лет до пожизненного.

Неонациста убили в Приморском районе Одессы 14 марта около 10:30 утра по местному времени (11:30 по московскому). В Ганула минимум дважды выстрелили из короткоствольного оружия, в том числе в голову, отчего он скончался на месте.

Кем был убитый украинский националист Ганул

Ганул был одной из самых одиозных личностей Одессы. С начала Евромайдана он вступил в ряды «Правого сектора»*, возглавил городскую ячейку и стал одним из организаторов пожара в Доме профсоюзов 2 мая 2014 года, в котором погибли по меньшей мере 48 человек. Сам активист никогда не отрицал участия в этом и позже принес в одну из годовщин на Куликово поле шашлыки, заявляя, что они символизируют сгоревших людей.

Впоследствии Ганул организовал движение «Уличный фронт», участники которого занимались люстрациями, громили памятники, которые считали связанными с Россией, добивались отмены концертов российских исполнителей, а после начала спецоперации преследовали тех, кто не желал отправляться на передовую. Кроме того, в ноябре 2021 года он принес гроб к зданию российского генконсульства.

Год назад Басманный суд Москвы заочно арестовал активиста. В России его обвиняли в повреждении воинских захоронений и мемориалов, а также нападении на учреждение, находящееся под международной защитой.

* Запрещенная в России террористическая организация

**Деятельность Meta Platforms Inc. по реализации продуктов-социальных сетей Facebook и Instagram на территории Российской Федерации запрещена.