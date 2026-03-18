Весеннее обновление: какие дороги отремонтируют в Подмосковье после снежной зимы Более 1,5 тысячи участков дорог отремонтируют в Подмосковье в 2026 году

В рамках ремонтного сезона — 2026 в Московской области запланировали обновление более 1,5 тысячи участков муниципальных и региональных дорог, в том числе по национальному проекту «Инфраструктура для жизни». Губернатор региона Андрей Воробьев сообщил, что трассы приведут в порядок к 1 мая.

Ремонт дорог в Подмосковье: главные задачи С наступлением весны дорожные службы Подмосковья перешли на особый режим работы для оперативного устранения дефектов и обеспечения безопасности водителей, отметил накануне Андрей Воробьев. Традиционно с наступлением весны от жителей поступает больше обращений по поводу ям на дорогах, поэтому сейчас важно мобилизовать все силы. «И ямочный ремонт, прежде всего это аварийные ямы, наша задача — максимально быстро реализовать. Не то чтобы быстро — мы должны оперативно начать и этот процесс сопровождать в течение всего сезона», — подчеркнул глава Подмосковья.

Федеральные и региональные трассы требуют одинаково пристального внимания. Благодаря технологиям и новым подходам удается сохранять высокие темпы работ даже при нестабильных погодных условиях. С начала сезона специалисты устранили почти 50 тысяч ям. Есть и муниципалитеты, где работы необходимо ускорить, — это Химки, Дубна, Королев, Домодедово, Сергиев Посад, Солнечногорск, Кашира, Чехов, Ступино, Егорьевск, Луховицы и Лосино-Петровский. В ближайшее время в области начнется масштабная уборка мусора, который накопился на дорогах за зиму. Обочины, тротуары и автобусные остановки приведут в порядок, с 23 марта начнется нанесение разметки. Завершение всех работ запланировано к 1 мая.

План работ с дорожно-транспортной инфраструктурой Всего в Московской области в сезон ремонта планируется привести в порядок свыше 1,5 тысячи участков муниципальных и региональных дорог, сообщили в Минтрансе региона.

В апреле при наступлении устойчивой плюсовой температуры планируется приступить к ремонту дорог Подмосковья. Всего по нацпроекту специалисты Мосавтодора обновят более 560 километров покрытия свыше 150 участков региональных дорог, более 200 километров из них — это порядка 50 участков дорог опорной сети, среди которых шоссе с интенсивным транспортным потоком. Марат Сибатулин. министр транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья

Он отметил, что в этом сезоне на муниципальной сети увеличили объем ремонта почти на 15% — дорожники приведут в порядок свыше 700 километров покрытия на 1,3 тысячи участков. Более 270 муниципальных участков отремонтируют капитально, на некоторых из них изменят тип покрытия. На 11 городских округов в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни» приходится наибольший объем ремонта — более 20 километров покрытия в каждом. Больше всего в Коломне — почти 30 километров на восьми участках. Самый протяженный отрезок — Серебряно-Прудское шоссе, которое ведет к Зарайску.

На муниципальной сети самый большой объем приходится на шесть округов, в числе которых Раменский, Дмитровский, Коломна, Воскресенск, Богородский и Подольск. Всего по нацпроекту «Инфраструктура для жизни» отремонтируют более 150 участков региональных дорог и 1,3 тысячи участков муниципальных трасс. «К ремонтным работам планируется приступить весной при наступлении благоприятных погодных условий, а завершить — осенью», — подчеркнули в Минтрансе Подмосковья.