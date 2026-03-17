Андрей Воробьев: дороги Подмосковья приведут в порядок после зимы к 1 мая

С наступлением весны дорожные службы Подмосковья переходят на особый режим работы, чтобы оперативно устранять дефекты покрытия и обеспечивать безопасность водителей. О том, какие задачи стоят перед специалистами в ближайшее время, рассказал губернатор Андрей Воробьев .

Традиционно в весенний период количество обращений от жителей по поводу ям на дорогах возрастает, поэтому сейчас важно мобилизовать все силы.

«И ямочный ремонт, прежде всего это аварийные ямы, наша задача — максимально быстро реализовать. Не то, чтобы быстро, – мы должны оперативно начать и этот процесс сопровождать в течение всего сезона», — подчеркнул Андрей Воробьев, добавив, что федеральные и региональные трассы требуют одинаково пристального внимания.

Благодаря существующим технологиям и новым подходам удается сохранять высокие темпы работ даже при нестабильной погоде.

В прошлом году объем ямочного ремонта увеличился вдвое, что позволило привести в порядок 975 тысяч дорожных дефектов. В этом году количество жалоб от автомобилистов снижается, однако запрос на качественные дороги по-прежнему высок.

С начала сезона специалисты устранили почти 50 тысяч ям. Помогает в работе и современная система контроля: с прошлого года видеокамеры, оснащенные искусственным интеллектом, самостоятельно выявляют любые изъяны на дорожном полотне, что делает процесс мониторинга более эффективным.

В число муниципалитетов, где необходимо ускорить темпы работ, входят Химки, Королев, Домодедово, Дубна, Сергиев Посад, Кашира, Солнечногорск, Чехов, Егорьевск, Ступино, Лосино-Петровский и Луховицы.

В ближайшее время также предстоит масштабная уборка мусора, накопившегося на дорогах за зиму, приведение в порядок обочин, тротуаров и автобусных остановок.

Если позволят погодные условия, уже с 23 марта начнется нанесение свежей разметки. Крайний срок завершения всех работ — 1 мая.