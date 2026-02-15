Утильбор закрутил гайки: как будут ввозить машины из ЕАЭС и кому придется платить пошлины?

Повышение ставок утилизационного сбора в России ударило по продавцам, перегоняющим иномарки из стран Евразийского экономического союза — Армении, Белоруссии, Казахстана и Киргизии. Минпромторг объявил, что с 1 апреля взимать утильсбор станут со всех машин. Речь идет об унификации правил, которые вводили постепенно с 2024 года. Это означает, что цены на иномарки вырастут, а их количество сократится.

За иномарками из ЕАЭС усилили контроль

Ужесточение правил ввоза в Россию растаможенных в странах ЕЭАС автомобилей началось с 2024 года. Импортеры экономили за счет разницы пошлин в странах блока. Схема была в следующем: машины пригоняли в Киргизию, где при растаможивании оплачивали до 20% пошлины от стоимости машины, 12% НДС и небольшой акциз, который зависел от объема двигателя;

после этого импортеры получали таможенно-приходной ордер и при ввозе автомобиля в Россию оплачивали только утилизационный сбор. Если бы они растаможивали автомобиль в России, то пошлина составила бы до 48%, а НДС (до 2026 года) — 20%. За счет того, что у ЕАЭС единое таможенное пространство, легальной лазейкой пользовались очень многие импортеры. Чтобы ее ликвидировать, в 2024-м российские власти включили разницу между

таможенными пошлинами, НДС и акцизами в утилизационный сбор. «Такой подход позволит избежать ситуаций, когда граждане и компании, ввозящие автомобили, растаможенные в странах ЕАЭС, получают необоснованные преимущества по сравнению с автовладельцами, делающими это в России», — объясняли пресс-службе правительства.

Фото: РИА «Новости»

Еще одну лазейку со снижением реальной стоимости автомобиля, которой пользовались любители серых схем, Минпромторг прикрыл в 2025 году. Ведомство запустило специальный справочник с реальными ценами моделей — с указанием года выпуска, модификации и объема двигателя. Данные взяли от самих производителей. Это позволило сотрудникам ФТС сравнивать сведения из документов растаможенных в странах ЕАЭС авто с реальными ценами и уже уплаченными перегонщиком пошлинами, тарифами и налогами. Если там находили занижение, то разницу автоматически добавляли к утилизационному сбору.

Интересно К примеру, если импортер купил машину для перепродажи в России и в договоре прописал миллион рублей вместо трех, то при растаможивании в Киргизии пошлину, НДС и акциз рассчитывали из документов.

При въезде в Россию операторы ориентируются на реестр Минпромторга и рассчитывают разницу, которая может достигать 1,5 миллиона рублей. В связи с тем, что импортеры начали оформление машин на физических лиц для прогона через границу, с 1 апреля 2026 года уберут и эту лазейку.

Фото: РИА «Новости»

Утильсбор для иномарок подведут под единый тариф

Минпромторг подготовил постановление по единому начислению утилизационного сбора на все машины, импортируемые из стран Евразийского экономического союза, как для юридических, так и физических лиц. Документ опубликовали на федеральном портале нормативно-правовых актов, он находится на стадии обсуждения. «Указанные изменения — элемент последовательной работы по формированию прозрачных условий ввоза, предполагающих корректную уплату всех таможенных и налоговых платежей без использования обходных схем», — пояснили в пресс-службе ведомства «Интерфаксу». В министерстве добавили, что причиной стали выявленные случаи занижения таможенной пошлины автомобилей при оформлении таможенно-приходных ордеров при перегоне автомобиля из стран ЕАЭС. Другими словами, теперь утильсбор с включенной в него разницей таможенных пошлин, тарифов и НДС придется платить всем — везущим машины как для продажи, так и для личного пользования. Норма окончательно закроет серую схему обхода и сделает невыгодным такой способ доставки. Это также связано с повышением основных тарифов на утилизационный сбор с 1 января 2026 года.

Фото: РИА «Новости»

Теперь за машины возрастом от года до двух придется заплатить от 800 800 до 3,2 миллиона рублей в зависимости от объема и мощности двигателя. Ставка за автомобиль с пробегом от двух до трех лет составит от 2,25 до 3,35 миллиона рублей. Если автомобилю еще не исполнилось три с половиной года, то утилизационный сбор обойдется владельцу в 2,6 миллиона или 4,2 миллиона рублей. Для машины старше — 3,3 миллиона или 4,6 миллиона рублей. К этим тарифам при растаможивании машины в странах ЕАЭС добавится еще разница в пошлинах, тарифах и НДС. Вся выгода от перегона иномарок сгорит. По данным «Автостата», в 2025 году из стран Союза в Россию ввезли более 82 тысяч новых иномарок и 24,6 тысячи машин с пробегом. Основная доля пришлась на Киргизию, где таможенные ставки ниже.