Сегодня 01:42 Утильсбор для машин из ЕАЭС рассчитают по-новому. Как изменятся тарифы Минпромторг убрал ограничения на уплату утильсбора для машин из ЕАЭС 0 0 0 Фото: Hendrik Schmidt/dpa / www.globallookpress.com Транспорт

Таможня

Налоги

Россия

Пошлины

Иномарки

Машины

Евразийский экономический союз

Действующие с 1 апреля 2024 года правила расчета утилизационного сбора с автомобилей, которые ввозятся из стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС), изменят. Сейчас при расчете суммы учитывают среднюю стоимость автомобиля, указанную в специальном реестре. Но там пока есть не все марки, поэтому владельцы машин сталкивались с проблемами на таможне. О том, как теперь будут проводить расчет утильсбора для таких машин, узнал 360.ru.

Как сейчас рассчитывают утилизационный сбор для машин из ЕАЭС?

Все иностранные автомобили, которые попадают на территорию стран Евразийского экономического союза, проходят процедуру растаможки, когда владелец платит пошлину и налоги. Но в каждой стране свои тарифы и разница между ними может достигать 50%. Например, при ввозе иномарки стоимостью 4,5 миллиона, владелец заплатит пошлину в 15% и налог на добавленную стоимость в 12% от потраченных денег. При ввозе такой же машину в Россию ставка составит 48%, не считая утильсбора, размер которого зависит от возраста машины и объема двигателя. При этом, проведя машину через растаможку в одной стране ЕАЭС, ее стоимость снижалась и при пересечении границы с Россией владелец платил намного меньше, чем остальные. Кабмин прикрыл эту лазейку.

Фото: РИА «Новости»

Недоплаченные налоги и пошлины после занижения таможенной стоимости автомобилей, ввозимых в Россию из стран ЕАЭС, начали учитывать в составе утилизационного сбора.

Проще говоря, если владелец ввез Toyota в Армению, то он оплатил пошлину и получил декларацию, кроме того, он потратил деньги на транспортировку машины к российской границе. Все это входит в расходы импортера. При ввозе в Россию таможенники смотрят в специальный реестр на сайте Минпромторга и видят там среднюю цену машины, из которой вычитают все расходы владельца, а после добавляют базовую ставку утильсбора.

Для наглядности формула выглядит так: ставка + (средняя цена — минус расходы импортера) = утилизационный сбор.

Фото: РИА «Новости»

Опубликованный на сайте министерства реестр собирала и продолжает собирать Федеральная таможенная служба. В ее распоряжении есть информация о цене машины, ее марке, модели и дате производства. Исходя из этих данных формируется средняя стоимость. Таможенники ежеквартально обновляют реестр в связи с изменением цен, а также появлением новых марок автомобилей. Но в этом реестре нет всех машин, поэтому некоторые владельцы транспортных средств во время приезда в Россию из ЕАЭС не могли оформить утилизационный сбор. Минпромторг предложил для них выход.

Донастройка утилизационного сбора для машин из ЕАЭС с 1 мая 2025 года

Проект с дополнением расчета утилизационного сбора на автомобили, ввозимые с территории стран ЕАЭС Минпромторг опубликовал на портале проектов нормативно-правовых актов. Сейчас он находится на стадии обсуждения. Но после принятия вступит в силу с 1 мая 2025 года.

В пресс-службе ведомства объяснили, что предлагаемые корректировки устранят ограничения для владельцев машин, ввозимых в Россию, которых нет в перечне ФТС.

Фото: РИА «Новости»

«Несмотря на то, что такие случаи не носили массовый характер, для них была разработана индивидуальная процедура расчета суммы утилизационного сбора», — пояснили в ведомстве. Для таких машин утилизационный сбор соберут из «расходов импортера», о которых говорилось выше. Для этого на таможне ему нужно представить договор купли-продажи, счета-фактуры или спецификации при наличии. Кроме того, нужно подготовить таможенные декларации, по которым эта машина попала в ЕАЭС.

Что такое утилизационный сбор?

Утилизационный сбор — это налог на импортеров и производителей всех транспортных средств. Собранные деньги предназначены для оплаты переработки машины, когда она выйдет из строя. Кроме того, часть средств в виде субсидий получают отечественные автомобильные заводы, которые также платят утильсбор за каждый вышедший с конвейера автомобиль.

Фото: РИА «Новости»

Это единоразовый платеж, поэтому если производитель или импортер его уже погасил, то последующие собственники от него освобождаются автоматически. Также от уплаты утильсбора освобождены владельцы машин, которые въезжают в Россию временно и не ставят транспортное средство на учет. Еще от сбора освободили беженцев или вынужденных переселенцев, дипломатов, и автомобили старше 30 лет. Чаще всего утильсбор платят импортеры подержанных иномарок, которые пригоняют их из-за границы.

Как рассчитывают утильсбор?

У утилизационного сбора есть базовая ставка. В 2025 году она составляет 20 тысяч рублей. Но это не окончательная сумма, потому что еще существуют повышающие коэффициенты, связанные с возрастом машины и объемом двигателя. Так как за отечественные машины платят производители, то для примера лучше взять иномарки.

За трехлетнюю иномарку с литровым двигателем иномарку придется отдать 80,2 тысячи рублей. Если машина старше, то сумма увеличится до 460 тысяч рублей.

Фото: РИА «Новости»

Для машин с двухлитровыми двигателями в этом же возрастном диапазоне придется заплатить от 667 тысяч до 1,174 миллиона рублей. За машины с объемом двигателя до 3,5 литра сбор составит от 2,153 миллиона до 3,297 миллиона рублей, а за более мощные автомобили придется отдать от 2,742 миллиона до 3,605 миллиона рублей. Электрокары также попадают под утильсбор: за машину в возрасте до трех лет нужно заплатить от 32,6 тысячи рублей и 122 тысяч рублей, если она старше. Машины-гибриды за счет наличия двигателей дороже: от 667,4 тысячи до 1,174 миллиона рублей.