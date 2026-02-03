Ущерб по ОСАГО начнут взыскивать с водителей. Как это будет работать и кому это выгодно?

В Госдуме предложили обязать страховщиков взыскивать выплаты с виновников ДТП, произошедших при отягчающих обстоятельствах. Кто, кому и когда будет платить, для чего нужна эта инициатива и что она изменит, разобрался 360.ru.

В чем суть законопроекта

Проект вносит коррективы в закон об ОСАГО. Сейчас страховые компании имеют право взыскивать с водителей сумму расходов на возмещение ущерба пострадавших в ДТП, но не всегда это делают. Если законопроект примут, это войдет в обязанности страховщиков.

Статистику по так называемым регрессным требованиям (требование лица, выполнившего обязательство за другое лицо, взыскать с него расходы на это) будет публиковать Центробанк. Компании будут отчитываться перед ним в том, с кого какие суммы взыскали за тот или иной период.

ЦБ также определит обстоятельства, при которых на страховщиков ляжет обязанность требовать с водителей компенсации. Вообще под отягчающими обстоятельствами понимают вождение в состоянии опьянения, побег с места ДТП и повторные нарушения.

Взыскивать ущерб станет легче.

«Сейчас страховой компании <...> иногда легче забросить такое дело, чем разыскивать виновника. А законопроект упрощает процедуру взыскания: уже не нужно подавать в суд и вести судебное дело, можно ограничиться судебным приказом, а это сокращает сроки взыскания очень сильно», — пояснил 360.ru руководитель страхового брокера «500-400 Страхование» Илья Новиков.