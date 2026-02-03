Ущерб по ОСАГО начнут взыскивать с водителей. Как это будет работать и кому это выгодно?
Эксперт по страхованию Новиков: новый законопроект снизит страховые выплаты
В Госдуме предложили обязать страховщиков взыскивать выплаты с виновников ДТП, произошедших при отягчающих обстоятельствах. Кто, кому и когда будет платить, для чего нужна эта инициатива и что она изменит, разобрался 360.ru.
В чем суть законопроекта
Проект вносит коррективы в закон об ОСАГО. Сейчас страховые компании имеют право взыскивать с водителей сумму расходов на возмещение ущерба пострадавших в ДТП, но не всегда это делают. Если законопроект примут, это войдет в обязанности страховщиков.
Статистику по так называемым регрессным требованиям (требование лица, выполнившего обязательство за другое лицо, взыскать с него расходы на это) будет публиковать Центробанк. Компании будут отчитываться перед ним в том, с кого какие суммы взыскали за тот или иной период.
ЦБ также определит обстоятельства, при которых на страховщиков ляжет обязанность требовать с водителей компенсации. Вообще под отягчающими обстоятельствами понимают вождение в состоянии опьянения, побег с места ДТП и повторные нарушения.
Взыскивать ущерб станет легче.
«Сейчас страховой компании <...> иногда легче забросить такое дело, чем разыскивать виновника. А законопроект упрощает процедуру взыскания: уже не нужно подавать в суд и вести судебное дело, можно ограничиться судебным приказом, а это сокращает сроки взыскания очень сильно», — пояснил 360.ru руководитель страхового брокера «500-400 Страхование» Илья Новиков.
В чем главный смысл?
Цель — не только проконтролировать страховщиков, но и избежать повышения страховых тарифов. То есть добиться того, чтобы за серьезные аварии расплачивались не законопослушные граждане, а именно лихие водители.
Обычных граждан данный законопроект не коснется никаким образом. Он коснется как раз таких лихих водителей, которые нарушают закон об ОСАГО — например, ездят нетрезвыми, покидают место ДТП либо вообще не вписаны в страховку. Сейчас законопослушные граждане платят за таких лихих водителей. Проект позволит страховым компаниям легче взыскивать с таких водителей то, что они выплатили пострадавшим.
Илья Новиков
руководитель страхового брокера «500-400 Страхование»
Конечно, в некоторых сложных случаях, например, в массовых ДТП, без суда все равно не обойдется: именно он будет определять вину участников и прочие обстоятельства, и тут уж ни о каком упрощении процедуры говорить не приходится.
Но чаще всего виновность устанавливают сотрудники ГИБДД, и виновным признается тот, кто нарушил правила дорожного движения. Если нарушили обе стороны, речь идет об обоюдной вине, пояснил Новиков.
Как ранее отметил в беседе с 360.ru председатель Комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов, принятие законопроекта позволит не только не повышать тарифы, но и увеличить размер компенсации.
По его словам, пока страховщики довольно редко пытаются взыскать деньги с «провинившихся» водителей. А автоюрист Лев Воропаев, напротив, считает, что компании и без всяких инициатив делают это регулярно.
И все равно нередки случаи, когда виновники аварий, совершенных при отягчающих обстоятельствах, отделываются штрафом в несколько тысяч рублей. Пожалуй, необходимость компенсировать полную стоимость разбитого автомобиля выглядит более справедливым наказанием.