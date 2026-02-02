В Госдуме призвали обязать страховщиков взимать выплаты с виновников пьяных ДТП

Депутаты Госдумы предложили обязать страховые компании взыскивать деньги с виновников пьяных ДТП. Об этом 360.ru рассказал один из авторов инициативы — председатель Комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.

По его словам, проект корректирует редакцию закона об ОСАГО. Депутат напомнил, что у страховой компании есть право взыскать с водителя, который устроил аварию, расходы за возмещение ущерба пострадавшей стороне.

«За пьяное вождение, за оставление места ДТП. В этом случае, как показывает практика, крайне редко страховые компании это делают», — отметил Нилов.

Парламентарий добавил, что инициатива позволит увеличить размер компенсации и не повышать тарифы.

«Еще раз подчеркиваю, речь идет о пьяном управлении транспортным средством», — уточнил Нилов.

Законопроект в беседе с 360.ru также прокомментировал автоюрист Лев Воропаев. По его словам, страховщики уже активно взыскивают деньги с виновников пьяных ДТП, поэтому дополнительные инициативы не нужны.

«Если страховые компании принудительно будут заставлять обращаться с исковыми заявлениями, они, очевидно, оценивая риски, почему не делали это? Потому что понимают, что с этих граждан нечего взыскать», — объяснил он.

Эксперт добавил, что инициатива упростит жизнь страховым компаниям, но никак не отразится на тарифах в области ОСАГО.

Ранее юрист Никита Строков рассказал, как правильно зафиксировать аварию, произошедшую из-за гололеда. Страховая может компенсировать ущерб по полису ОСАГО, если есть виновник ДТП, и оно ограничено установленными законом лимитами.