Россияне начали скупать гибриды

Спрос на автомобили с подключаемыми гибридными силовыми установками резко вырос в июле и занял 8% всего рынка новых легковых машин. Об этом сообщил директор агентства «Автостат» Сергей Целиков .

Он подчеркнул, что самым большим спросом у покупателей за последние три недели пользуются автомобили Geely. За это время россияне поставили на учет 1643 модели EX-5 EM-I и еще 120 автомобилей Starship 7.

Также продолжили расти продажи гибридов I-Space (911 экземпляров на учете) и модели производителя GAC (более 500 проданных автомобилей).

«Среди прочих игроков сегмента подключаемых гибридов можно отметить бывшего лидера Lixiang (7,3%), а также Deepal (4,6%), Zeekr (4,5%), Lynk &Co (3,3%), Tank (2,4%), BMW (2,1%), WEY (1,7%)», — перечислил Целиков.

Объемы продаж новых электрокаров и гибридных автомобилей в России за год увеличились вдвое, отмечал министр промышленности и торговли Антон Алиханов. Он подчеркнул, что в ближайшее время водителям представят еще 10 разных моделей.