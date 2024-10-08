08 октября 2024 00:05 Чтобы выжить, надо поднимать цены. На сколько подорожает техосмотр в 2025 году Автоэксперт Хайцеэр: техосмотр в 2025 году может подорожать по всей России 0 0 0 Фото: РИА «Новости» Транспорт

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В нескольких регионах России с 2025 года подорожает техосмотр автомобилей: его стоимость подскочит в среднем на 7%. Вице-президент Национального автомобильного союза Ян Хайцеэр назвал 360.ru причину индексации и рассказал о последствиях отсутствия диагностической карты.

В каких регионах техосмотр машины подорожает с 2025 года Субъектам предстоит установить новые расценки до 20 декабря, а действовать они начнут с января 2025 года. Правительства пяти регионов — Амурской, Тюменской, Ростовской, Еврейской автономной областей и Ставропольского края — уже утвердили прайс. Власти Мордовии и Самарской области подготовили проекты постановлений.

Думаю, что [повышение цен произойдет] плавно везде. Это будет корпоративное решение в отрасли. Ян Хайцеэр автоэксперт

Хайцеэр объяснил 360.ru, что подорожание ТО неизбежно по нескольким причинам. Во-первых, необходимо повысить зарплату специалистам, которые работают на станциях техосмотра, и покрыть другие расходы. Кроме того, проходящих техосмотр автомобилей на самом деле мало, потому что это в основном коммерческие или те машины, которым больше трех лет, они меняют владельца либо проходят другие регистрационные действия. «Чтобы техосмотру выжить, нужно поднимать цены. <…> По совокупности факторов мы никуда от подорожания не уйдем, и эта тенденция будет продолжаться, пока мы, как во всем цивилизованном мире, не вернем техосмотр как факт», — сказал автоэксперт.

Сколько стоит техосмотр в России

Расценки на ТО, по словам Хайцеэра, не зависят от модели или технических параметров автомобиля. При проведении техосмотра машина становится обезличенной.

С нового года стоимость ТО, по подсчетам «Коммерсанта», повысится в среднем на 7,3-7,4%. Из тех регионов, где власти уже утвердили индексацию, самой дешевой станет проверка авто в Тюменской области — 1096 рублей вместо нынешних 1021. В Амурской области техосмотр подорожает с 1577 до 1694 рубля, в ЕАО — с 1126 до 1209 рублей, в Ростовской и на Ставрополье — с 1022 до 1098 рублей.

Фото: РИА «Новости»

Что проверяют в автомобиле на техосмотре

Хайцеэр уточнил, что ТО — это комплексная проверка. Специалисты осматривают все основные системы автомобиля и те, что влияют на безопасность дорожного движения. Например, исправность световых приборов, системы управления, тормозной и выхлопной систем. «Те автомобили, которые не проходят эти процедуры, мы их все больше и больше видим на улицах. Вот это как раз страшно, когда сегодня в городе возвращается запах, который мы не чувствовали лет 10. А это значит пробитые катализаторы, Евро 5, которое было в этих автомобилях, превращается в Евро 0, а проследить за этим некому», — обратил внимание специалист.

Фото: РИА «Новости»

Штрафы за отсутствие техосмотра при регистрации авто

Наказание предусмотрено в статье 12.5 КоАП России. С 2021 года ТО для легковых авто стал добровольным, если водители используют их в личных целях. В остальных случаях, например, если владелец машины занимается извозом, за отсутствие диагностической карты инспектор ГИБДД может выписать штраф на сумму две тысячи рублей. Управление неисправным автомобилем грозит штрафом в 500 рублей.

Если автомобилю до трех лет, проходить техосмотр не надо. Если он старше, то вы просто не можете не пройти техосмотр. Здесь не в штрафе дело, а вы не пройдете саму процедуру. Вы не сможете поставить его на учет. Ян Хайцеэр

Вице-президент Национального автомобильного союза заявил, что не у всех автовладельцев настолько высокий уровень самосознания, чтобы поддерживать свою машину в исправности. «Много хулиганов. <…> Я вижу на дороге автомобили, которые вообще не должны ездить, но они эксплуатируются. Эксплуатируются до того момента, пока случайным образом не окажется инспектор на дороге и органолептическим методом не приговорит эту машину к ремонту, а сначала — к штрафу», — сказал Хайцеэр. Он назвал идею о сохранении технического осмотра непопулярной в России и призвал контролировать техническое состояние автомобилей.