Автоэксперт Казаченко назвал закономерной индексацию цен на прохождение техосмотра машин

Индексация стоимости техосмотра машин в России — закономерная вещь. Об этом заявил вице-президент автомобильной сервисной ассоциации Александр Казаченко в беседе с ИА НСН .

По его словам, цены на соответствующую процедуру могут вырасти на 50% и более.

«Пройти ТО на легковой автомобиль в Москве сейчас стоит в районе 1100-1300 рублей», — отметил эксперт.

Он также напомнил, что проведение техосмотра — лицензированная деятельность. Лишь 5% сервисов в РФ официально имеют право осуществлять ТО для ГИБДД, добавил Казаченко.