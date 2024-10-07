Автоэксперт Казаченко назвал закономерной индексацию цен на прохождение техосмотра машин
Индексация стоимости техосмотра машин в России — закономерная вещь. Об этом заявил вице-президент автомобильной сервисной ассоциации Александр Казаченко в беседе с ИА НСН.
По его словам, цены на соответствующую процедуру могут вырасти на 50% и более.
«Пройти ТО на легковой автомобиль в Москве сейчас стоит в районе 1100-1300 рублей», — отметил эксперт.
Он также напомнил, что проведение техосмотра — лицензированная деятельность. Лишь 5% сервисов в РФ официально имеют право осуществлять ТО для ГИБДД, добавил Казаченко.
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