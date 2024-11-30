Российскому метровагоностроению 90 лет. Производитель поездов рассказал о достижениях

Перед отечественным машиностроением стоят глобальные вызовы, но отрасль приспособилась к ним. Подмосковный завод «Метровагонмаш» не только полностью закрывает потребности стремительно развивающегося Московского метрополитена, но и поставляет продукцию на экспорт. О поезде из российских комплектующих, юбилее выпуска вагонов и импортозамещении в интервью 360.ru рассказала гендиректор компании «ТМХ Городской транспорт» Дарья Марку.

На долю машиностроения сегодня приходится до 20% общего объема промышленности, а по итогам первого полугодия рост в отрасли составил 8%. Марку заявила, что большую роль в этом играет государство — не только средствами поддержки, но и увеличившимися объемами заказов.

При этом, когда западные поставщики комплектующих из-за санкций начали покидать Россию, предприятие оказалось к этому готово.

«У нас была наработанная база поставщиков и апробированные технические решения. Мы в кратчайшие сроки провели замену импортных комплектующих практически всей продукции за полгода, выполнив все договора, не остановив наше производство», — рассказала собеседница 360.ru.

Кроме того, предприятие может конкурировать и с западнымикомпаниями, в частности, благодаря более низким ценам, добавила Марку. Ежегодно выпускается более 300 новых вагонов.

«Мы сейчас завершаем контракт на поставку вагонов в Беларусь, буквально недавно были запущены поезда на линии в Минске», — отметила она.

В этом году завод празднует 90-летие со дня постройки первого вагона для московского метрополитена. Юбилей встречают во всеоружии — разрабатывается один из первых в Москве поездов с полностью беспилотной системой управления.

«Когда мы с нашим заказчиком совместно сочтем, что она максимально безопасная и достаточно отработанная для того, чтобы выпустить ее с пассажирами, конечно же, этот поезд появится. Все к тому идет», — заявила собеседница 360.ru.

Подводя итоги, Д. Марку добавила, что городской общественный транспорт с каждым годом будет становиться для пассажиров еще более комфортным и инновационным.