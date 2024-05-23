23 мая 2024 21:23 Резидент ОЭЗ «Технополис Москва» выпустил серию автомобилей для кольцевых гонок 0 0 0 Фото: Пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Транспорт

Россия

Машины

Сергей Собянин

Промышленность

Москва

Серию спортивных автомобилей для кольцевых гонок, способных разгоняться до 100 километров в час за 3,4 секунды, запустила в серийное производство компания «Арт-Лайн Технолоджи», резидент особой экономической зоны «Технополис Москва». Об этом сообщил министр правительства российской столицы, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский.

Он добавил что московские промышленные предприятия разрабатывают и выпускают инновационную продукцию, закрывая потребности заказчиков, а власти города оказывают производителям поддержку всех уровней, начиная от материальной помощи до предоставления участков для размещения производства. «Компании могут локализоваться в ОЭЗ „Технополис Москва“ и получить статус резидента, который дает значительные налоговые льготы. Вырученные средства производители инвестируют в развитие, увеличение объемов выпуска продукции и расширение ассортиментного ряда. Один из производителей гоночной техники в 2023 году начал серийный выпуск высокоскоростных болидов с максимальной скоростью 205 километров в час. Спорткар можно эксплуатировать на предельных мощностях до четырех часов», — рассказал Овчинский.

Фото: Пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы

Работу над созданием спортивного автомобиля ArtTech Evolution компания «Арт-Лайн Технолоджи» начала в 2018 году. Несколько лет специалисты искали оптимальные решения для качественной скорости болида и проводили испытания. Серийный выпуск машин начали в прошлом году и уже выпустили 10 экземпляров.

«Компания локализовала свое производство на площади одну тысячу квадратных метров в „Печатниках“ в 2014 году. За время деятельности в ОЭЗ „Технополис Москва“ предприятие разработало пять проектов гоночных автомобилей. Новинка предприятия имеет две конфигурации для коротких и длинных гонок, с объемом двигателя от 1299 кубических сантиметров до 1340 кубических сантиметров», — рассказал директор ОЭЗ «Технополис Москва» Геннадий Дегтев.

Новые машины ArtTech Evolution выпускают в вариантах седан и купе. Кузов спорткаров изготовили из стеклопластика. Болиды оснастили многорычажной независимой подвеской, изолированным топливным баком объемами от 30 до 60 литров с электронным впрыскиванием топлива, электронным блоком управления двигателем, системами заправки и пожаротушения. Вес с пилотом составляет 600 килограммов.

Фото: Пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы 1/3 Фото: Пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы 2/3 Фото: Пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы 3/3

Генеральный директор «Арт-Лайн Технолоджи» Александр Нестеров заявил, что в этом году команда предприятия выступит на гонках трехэтапного чемпионата Московской области и на этапах Кубка России. «Производство гоночной техники — всегда особенный и точечный процесс, в котором применяются уникальные технологии и решения компании. Кроме того, команда нашей компании принимает участие в гонках и всегда занимает призовые места в классе „Спортпрототип CN“ на главных гонках страны», — подчеркнул он. Мэр Москвы Сергей Собянин ранее отметил, что резиденты особых экономических зон столицы занимаются разработкой и производством медицинских изделий, электронных компонентов, банкоматов и беспилотных авиасистем. Особая экономическая зона «Технополис Москва» располагается на шести площадках («Печатники», «Алабушево», «Микрон», «МИЭТ», «Ангстрем», «Руднево») на 280 гектарах. На этих территориях разместились высокотехнологические предприятия, работающие в льготном режиме как инвесторы.