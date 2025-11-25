Сегодня 15:58 Отмена автопродления прав с 2026 года. Кому пора поменять документы? Юрист Радько разъяснил, как менять водительские права с 2026 года 0 0 0 Фото: Bulkin Sergey/news.ru / www.globallookpress.com Эксклюзив

Временная мера по автоматическому продлению водительских удостоверений перестанет действовать 31 декабря 2025 года. Теперь автомобилисты с правами, срок которых закончится в 2026-м, обязаны заменить их по стандартной схеме. Поменяется ли соответствующая процедура, какие документы понадобятся и нужно ли сдавать экзамен заново, выяснил 360.ru.

Как работает механизм автопродления водительских прав Национальные водительские удостоверения, срок которых истекает в период с 1 января 2022 года по 31 декабря 2025-го, считаются действительными и не подлежат замене еще три года. Это означает, что обладателям документов для вождения не нужно их менять 13 лет. «Все очень просто. Если права закончились, например, в 2022 году, то прибавляем три года к дате, указанной в удостоверении. И получаем последний день действия», — рассказал 360.ru автоюрист, адвокат общественного движения автомобилистов «Свобода выбора» Сергей Радько. Причины отмены автопродления водительских прав с 1 января 2026 года Меру ввели временно в 2020 году в период пандемии коронавируса и локдауна, когда посещение общественных мест было небезопасно для здоровья либо запрещено. Сегодня ограничения давно миновали, и водители могут беспрепятственно пойти и в медучреждение для получения справки, и в МФЦ или МРЭО ГИБДД для выдачи удостоверения.

Фото: Petrov Sergey/news.ru / www.globallookpress.com

Кого коснутся изменения Автопродление полностью закончится 1 января 2026 года. То есть если срок водительских прав истекает после этой даты, их нужно менять по стандартной схеме — по прошествии 10 лет. Как понять, что пора менять права? Правило одно для всех: удостоверение подлежит замене, если с даты его выдачи прошло 10 лет. Если она выпадает на период с 1 января 2022 года по 31 декабря 2025-го, то 13 лет. Если права истекли в период с 1 апреля по 31 декабря 2025-го, то их срок автоматически продлевается на три года, то есть до 2028-го. Какие документы нужны для замены водительских прав в 2026 году Для получения нового удостоверения потребуется: медицинское заключение о наличии или отсутствии противопоказаний к управлению автомобилем — медсправка по форме № 003-В/у;

старые права;

паспорт;

квитанция об оплате госпошлины, ее также можно показать в телефоне. С 1 сентября 2025 года размер госпошлины при замене прав увеличили до четырех тысяч рублей. В будущем в ГАИ начнут выдавать удостоверение с чипом с биометрическими данными ценой в шесть тысяч рублей. Однако пока нововведение находится в разработке.

Фото: Bulkin Sergey/news.ru / www.globallookpress.com

«Сама процедура никак не меняется. Если удостоверение истекло, его надо заменить. Для этого получить медсправку и обратиться в подразделение ГАИ либо МФЦ — они тоже предоставляют такую услугу», — рассказал Радько. Нужно ли повторно проходить медкомиссию при замене прав в 2026 году Медсправку можно получить только после прохождения медицинской комиссии. Такой документ докажет, что водитель может по состоянию здоровья садиться за руль и это подтверждено заключением врачей: психиатра, психиатра-нарколога, офтальмолога, терапевта, а для некоторых категорий — невролога и ЛОРа. Стоимость медицинской справки варьируется в зависимости от города и категории. В среднем она обойдется по цене от 900 до 2,5 тысячи рублей.

Фото: РИА «Новости»

Пройти медкомиссию можно не везде, а только в медучреждениях, у которых есть соответствующее разрешение. Узнать, в каких организациях вашего города можно пройти медкомиссию с последующей выдачей медсправки, можно в интернете. После ее получения следует оплатить госпошлину и записаться на прием в МРЭО ГИБДД через портал госуслуг. Как вариант, сделать это получится в личном кабинете: выбрать услугу «Замена водительского удостоверения» в разделе «Транспорт и вождение», заполнить заявление, выбрать удобное отделение ГИБДД и время. Далее прийти с необходимым пакетом документов в указанное время. Также это можно сделать через МФЦ.

Фото: Медсправка / РИА «Новости»

Нужно ли проходить экзамен повторно В течение 2025 года ходили упорные слухи, что при замене прав водителей обяжут повторно сдавать экзамен в ГАИ. Юрист Радько заверил — этого делать не нужно. «Информация — не более чем слухи, таких инициатив не предвидится. Сдавать следует в случае, если удостоверение получается впервые либо было изъято за нарушение ПДД, например за управление авто в пьяном виде и тому подобное. При сборе документов для выдачи взамен старых прав никакие экзамены не нужны. Это даже не обсуждается», — подчеркнул адвокат. В каком случае могут отказать в замене водительских прав В 2025 году расширили перечень противопоказаний для ограничения вождения. В него добавили «общие расстройства психологического развития»: аутизм, синдром Туретта, синдром Аспергера и другие заболевания, при которых восприятие человеком окружающего мира нарушено. Также с 1 сентября нельзя водить авто с любыми нарушениями восприятия цвета, а не только ахроматопсией, как было ранее. Полный перечень заболеваний можно прочитать по ссылке. Другие причины, по которым могут отказать в замене удостоверения: Наличие судебных запретов, например долгов или лишения прав;

Предоставление недействительных документов, например медсправки с истекшим сроком;

Предоставление документов с исправлениями.