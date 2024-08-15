Сегодня 22:48 «Одна жалоба — голос сумасшедшего». Что изменят новые правила о камерах на дорогах Автоэксперт Кадаков: сейчас многие камеры на дорогах размещены с нарушениями 0 0 0 Фото: РИА «Новости» Эксклюзив

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1 сентября

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С 1 сентября в России вступят в силу новые правила размещения камер, которые фиксируют превышение скорости. Если их установили не по регламенту, выписанный штраф можно обжаловать. Нюансы работы нововведения на стриме с ведущей 360.ru Еленой Кононовой обсудил главный редактор журнала «За рулем» Максим Кадаков.

Он отметил, что на прошедшем недавно оперативном совещании общественного совета ГИБДД глава ведомства Михаил Черников пообещал строгий контроль за новыми правилами и их соблюдением. «Черников <…> сказал, что <…> не позволит ни местным органам власти, ни владельцам дорог размещать эти комплексы как попало. Сейчас они действительно во многих местах размещены с нарушениями», — сказал Кадаков.

Фото: РИА «Новости»

В обиходе, добавил автоэксперт, водители получают штраф за какое-либо нарушение от ГИБДД и полагают, что фиксировали его принадлежащие ведомству камеры, за которые оно и отвечает. На самом деле таких устройств немного.

«ГИБДД отвечает только за те передвижные камеры и те, что установлены на автомобилях инспекции. А все остальное — либо камеры эксплуатантов, владельцев дорог, или те, что висят на балансе регионов, местных органов власти», — обратил внимание собеседник 360.ru. Скорее всего, после нововведения, допустил Кадаков, камер станет меньше: предполагается, что с 1 сентября в населенном пункте они должны висеть не чаще, чем через километр, а вне их — не чаще, чем через пять. «Возникает вопрос: [если] я считаю, что камера висит неправильно, как я смогу это проверить? Где это будет указано?» — поинтересовался автоэксперт, признавшись, что точного ответа пока не знает.

Фото: РИА «Новости»

Судя по новым правилам, предположил он, перечень всех камер должны разместить в открытом доступе. Тогда можно будет сравнить данные и понять, действительно в том или ином месте средство видеофиксации разместили верно.

С другой стороны, пока что не ясно, куда обращаться в случае нарушений, как будут реагировать местные органы власти, ГИБДД и те органы, которые занимаются регулированием дорожного движения в регионах. «На незаконные штрафы мы можем жаловаться либо в ГИБДД, которая вынесла штрафное постановление, либо онлайн. Один голос и одна жалоба — голос городского сумасшедшего. Когда на какую-то конкретную камеру приходит 100 жалоб, это уже рассматривают», — заключил Кадаков.