Автомобильным аптечкам изменили состав. Что нужно знать водителям

Состав для автомобильной аптечки изменится в России с 1 сентября. Приказ об этом опубликовал Минздрав . В документ включили полный перечень изделий медицинского назначения для оказания первой помощи пострадавшим при ДТП. Обязательно ли возить их с собой и есть ли штрафы за нарушения, разбирался 360.ru

На сегодняшний день, как уточнил Autonews , стоимость аптечки в зависимости от состава варьируется от 600 до 3,5 тысячи рублей.

Помимо этого, в аптечке нужно будет иметь инструкцию по оказанию первой помощи, блокнот, черный или синий маркер или карандаш.

Просто менять состав аптечек — мало

Минздрав регулярно меняет содержимое аптечек, однако при этом стоит учитывать, что за их отсутствие никакой ответственности для автомобилистов нет, отметил в беседе с 360.ru вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин.

Он напомнил, что автоинспекторы перестали привлекать водителей к административной ответственности за отсутствие в автомобиле аптечки, огнетушителя и знака аварийной остановки с 1 сентября 2023 года.

«С тех пор у нас нет штрафа за отсутствие аптечки. Возят их немногие, либо возят не совсем то, что нужно. Поэтому в реальной жизни никаких изменений после этого приказа не будет. И с учетом этого, я убежден, что нам требуется радикальная реформа. Нужно возвращать контроль за ее наличием», — выразил уверенность специалист.

По его мнению, при условии, если наличие аптечки будет обязательным, гораздо ответственнее нужно будет подходить и к ее содержимому.

«[Чтобы это не были] три бинта, два пластыря и ножницы, которыми лист бумаги не разрезать, — это, конечно, не аптечка, а посмешище. Нужно заставить водителей возить с собой реально работающие аптечки, которые спасут жизни людям, а также работающие огнетушители», — выразил уверенность собеседник 360.ru.