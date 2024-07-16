Сегодня 19:38 Непрерывная «Нева». Сколько стоит проезд по трассе М-11, где переночевать и заправиться На трассе М-11 «Нева» оборудовали площадки отдыха и центры поддержки 0 0 0 Фото: Владимир Путин за рулем «Лады Аура» прибыл на церемонию открытия Северного обхода Твери на 155-м километре трассы М-11 «Нева» и обхода Тольятти / РИА «Новости» Транспорт

Санкт-Петербург

Отели

Пробки

Дороги

Россия

Водители

Электромобили

Москва

Участок трассы М-11 «Нева», 64-километровый Северный обход Твери, открыли 16 июля. Автостраду запустил президент России Владимир Путин. Как пользоваться дорогой между Москвой и Санкт-Петербургом, где остановиться на отдых, обед и заправку, во сколько обойдется путь по новой магистрали — в материале 360.ru.

Что известно о трассе М-11 «Нева» «Дорожный обход Твери протяженностью 62,4 километра — финальный этап строительства трассы М-11 „Нева“. Его открытие обеспечивает непрерывное бессветофорное скоростное движение между Санкт-Петербургом и Москвой, сокращает время в пути с запада на восток страны — по направлению к Самаре, Казани, Екатеринбургу и Тюмени. Самое масштабное искусственное сооружение участка автострады вокруг Твери — мост через Волгу длиной 738 метров на 155-м километре М-11», — рассказали на сайте Кремля. Разрешенная скорость движения по трассе М-11 составляет 110-130 километров в час на платных отрезках. Количество полос движения — от четырех до 10 в зависимости от участка. Общая протяженность «Невы» — 669 километров. Из них 640,5 километра — платные.

Фото: Северный обход Твери — участок трассы М-11, который сегодня открыл Владимир Путин. «Яндекс Карты»

Важные развязки на трассе М-11 16-й километр — Долгопрудный, Химки;

17-й километр — Химки, Долгопрудный, МКАД (север) и МКАД (запад);

23-й километр — съезд на аэропорт Шереметьево;

27-й километр — аэропорт Шереметьево, ДЭП (дорожно-эксплуатационное предприятие);

35-й километр — Зеленоград;

47-й километр — А107 (Московское малое кольцо Икша/Кубинка);

57-й километр — М-10 «Россия»;

67-й километр — Солнечногорск и Обухово;

90-й километр — А108 и в город Клин;

96-й километр — М-10 «Россия»;

124-й километр — поселок Козлово;

Фото: Торжественное открытие памятника «Погибшим при защите Отечества» и придорожного киота на 561-м км трассы М-11 «Нева» в Новгородской области / РИА «Новости»

147-й километр — М-10 «Россия»;

208-й километр — М-10 «Россия»;

214-й километр — Тверь, Торжок;

258-й километр — Вышний Волочек, Торжок и Тверь;

330-й километр — М-10 и Тверь;

348-й километр — Тверь;

402-й километр — Валдай;

444-й километр — город Окуловка, Крестцы;

524-й километр — Малая Вишера, Новоселицы;

545-й километр — М-10, Новгород, Санкт-Петербург.

Фото: Водитель на трассе М-11 Москва — Санкт-Петербург / РИА «Новости»

Стоимость проезда по трассе М-11 Сейчас трасса М-11 делится на две части: с 15-го по 58-й километр (Москва — Солнечногорск) и с 58-й по 684-й километр (Солнечногорск — Санкт-Петербург). Ранее первый отрезок пути считали самым дорогим и даже называли «золотым». Однако сейчас его можно назвать бюджетным по сравнению со вторым отрезком.

На платных участках автомобильной дороги М-11 «Нева» 58 км — 149 км, 177 км — 543 км, 543 км — 646 км, 646 км — 684 км действует закрытая система взимания платы. Она подразумевает оплату проезда за фактически пройденное расстояние. При въезде на платные участки пользователь регистрируется в системе на въездном пункте взимания платы (при наличии транспондера —в автоматическом режиме, без транспондера — путем взятия билета из аппарата на полосе проезда). Оплату пользователь производит только на выездном пункте взимания платы. Автодор

Размер оплаты проезда по двум участкам трассы зависит от пройденных километров, дня недели, времени суток, способа оплаты и типа транспортного средства. Цена первого участка варьируется от 100 до 3930 рублей, второго — от 50 до 7450. Подробнее о тарифах — по ссылке. Расплатиться можно с помощью банковской карты, наличными в аппарате на специальных пунктах или транспондером (тогда деньги спишутся автоматически).

Фото: Пункт взимания платы (ПВП) на трассе М-11 Москва — Санкт-Петербург / РИА «Новости»

Чем платная трасса лучше бесплатной Трасса М-11 экономит время автомобилистов «Нева» — по сути, дублер бесплатной федеральной автомагистрали М-10 «Россия». После 16 июля 2024 года трасса М-11 стала непрерывной. Путь между двумя столицами по бесплатному маршруту длиннее, чем по платному. За счет этого М-11 экономит время водителей — примерно четыре часа. Ограничение скорости Трасса М-10 проходит через города и поселки, где действует ограничение скорости до 40 или 60 километров в час, что увеличивает время в пути. Кроме того, в населенных пунктах могут быть пробки.

Фото: Автомобиль на трассе М-11 Москва — Санкт-Петербург / РИА «Новости»

Гостиницы и кафе на трассе М-11 Выдохнуть и размяться можно на специальных стоянках — площадках отдыха, — которые обустроили через каждые 20 километров. Их оснастили туалетами, урнами для мусора и лавочками. Еще есть центры поддержки и обслуживания. Сходить по нужде или купить кофе с перекусом можно на любой заправке. Если требуется более основательный обед, выбирайте одно из придорожных кафе. Вдоль трассы М-11 можно встретить Mgrillcafe, столовые «Пит-стоп», Traveler’s Coffee или M Cafe № 2. Цены самые разные: средний чек — от 500 до 1000 рублей.

Фото: РИА «Новости»

Заночевать можно в нескольких местах. Ближе к Клину, в селе Селинское, есть мотель «Время вдохновения». Цены за номер начинаются от 5,6 тысячи рублей. В деревне Тешилово Тверской области есть «Завидово Резорт», комнату можно арендовать за 11,2 тысячи и выше. Также в Тверской области работают отели «Редиссон Резорт», «Княжья речка» и «Солнечная горка». Стоимость номеров стартует от трех тысяч рублей. В Тосно Ленинградской области можно забронировать проживание по цене от 6,4 тысячи рублей.

Фото: Автозаправочная станция «Газпромнефть» на трассе М-11 Москва — Санкт-Петербург / РИА «Новости»

АЗС на трассе М-11 Заправки на трассе находятся в следующих локациях (карта — по ссылке ): 22-й километр — АЗС «Лукойл», станции зарядки электромобилей;

63-й километр по направлению в Москву — модульная АЗС «Лукойл»;

70-й километр по направлению в Санкт-Петербург — модульная АЗС «Лукойл»;

105-й километр — станции зарядки электромобилей;

125-й километр — АЗС «Газпромнефть»;

258-й километр — АЗС «Роснефть» и станции зарядки электромобилей;

313-й километр по направлению в Москву — АЗС «Лукойл»;

327-й километр по направлению из Москвы — станции зарядки электромобилей в обоих направлениях, АЗС «Лукойл»;

423-й километр — АГЗС «Газпром», АЗС «Лукойл», станции зарядки электромобилей;

477-й километр — АЗС «Газпромнефть»;

542-й километр — станции зарядки электромобилей. Обратите снимание, что выгоднее взять с собой канистру с топливом, чтобы лишний раз не стоять в очередях на АЗС.