Минтранс Подмосковья объяснил, для чего нужны макеты детей-пешеходов

На нерегулируемах переходах рядом с образовательными учреждениями в Московской области появились картонные фигуры детей-пешеходов. Зачем потребовалось такое нововведение? Как разъяснили в региональном Минтрансе, это должно повысить безопасность движения: муляжи привлекают внимание водителей, в итоге они снижают скорость.

Подобные меры уже внедряли ранее: у обочин устанавливали макеты патрульных машин ДПС с имитацией проблесковых маячков. Это помогало контролировать скоростной режим. Следующим этапом в этом направлении стали фигуры школьников.

«Согласно правилам, перед нерегулируемыми переходами снижать скорость нужно заблаговременно — если этому следовать, резко тормозить не придется», — напомнили в пресс-службе ведомства.

Однако в министерстве признали, что эффект может снизиться, если водители привыкнут к муляжам. Поэтому их эффективность оценят в течение пары месяцев, после чего решат, оставить либо перенести в другие точки.