Минтранс Подмосковья объяснил, для чего нужны макеты детей-пешеходов
На нерегулируемах переходах рядом с образовательными учреждениями в Московской области появились картонные фигуры детей-пешеходов. Зачем потребовалось такое нововведение? Как разъяснили в региональном Минтрансе, это должно повысить безопасность движения: муляжи привлекают внимание водителей, в итоге они снижают скорость.
Подобные меры уже внедряли ранее: у обочин устанавливали макеты патрульных машин ДПС с имитацией проблесковых маячков. Это помогало контролировать скоростной режим. Следующим этапом в этом направлении стали фигуры школьников.
«Согласно правилам, перед нерегулируемыми переходами снижать скорость нужно заблаговременно — если этому следовать, резко тормозить не придется», — напомнили в пресс-службе ведомства.
Однако в министерстве признали, что эффект может снизиться, если водители привыкнут к муляжам. Поэтому их эффективность оценят в течение пары месяцев, после чего решат, оставить либо перенести в другие точки.
Всего к учебному году — 2025 в Подмосковье установили 1,2 тысячи макетов детей у детсадов, школ, гимназий, техникумов и колледжей. До конца года свыше 100 переходов оборудуют проекционной разметкой для лучшей видимости в темное время суток.
По статистике регионального Минтранса, за 11 месяцев 2024-го в Подмосковье произошло 3,5 тысячи ДТП с погибшими и пострадавшими — на 4% меньше, чем за аналогичный период 2023-го. Число погибших снизилось на 3%, раненых — на 6%.
Самыми частыми авариями были наезды на пешеходов, а также столкновения и съезды с дороги. Основные причины — превышение скорости и невнимательность водителей.
С января по июль 2025 года на дорогах области зафиксировали 1965 аварий с погибшими и пострадавшими — на 4,5% меньше, чем годом ранее. Министр транспорта региона Марат Сибатулин отметил, что самым аварийным месяцем стал июль: летом число машин увеличилось, а внимание водителей снизилось.