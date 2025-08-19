Ростовые фигуры у пешеходных переходов установили в Наро‑Фоминском округе

В Наро‑Фоминском городском округе установили 20 ростовых фигур у пешеходных переходов. Меры приняты в преддверии нового учебного года, чтобы усилить безопасность возле школ и детских садов.

Яркие манекены служат визуальным сигналом для водителей: «Здесь дети — снизьте скорость, будьте осторожны». Новые фигуры появились в Апрелевке, Наро‑Фоминске, Верее, Селятино и ряде других населенных пунктов округа.

По опыту других регионов, подобные предупреждающие элементы действительно помогают снизить число ДТП: водители раньше замечают их, притормаживают и внимательнее следят за пешеходами, что уменьшает риск опасных ситуаций.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев неоднократно подчеркивал, что безопасность на дорогах — один из приоритетов региона. Установка ростовых фигур возле учебных заведений — еще один шаг в работе по снижению аварийности и защите детей.