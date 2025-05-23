23 мая 2025 17:08 Металлические монстры. Петербург обсуждает запрет прокатных самокатов, кто следующий? 0 0 0 Фото: Shatokhina Natalia / www.globallookpress.com Эксклюзив

Транспорт

Санкт-Петербург

Запреты

Электросамокаты

В Санкт-Петербурге начали обсуждать возможность полного запрета аренды электросамокатов. На такие меры могут пойти в случае, если обеспечить транспортную безопасность в городе более щадящими методами не получится. Насколько это реально, разбирался 360.ru.

Штрафов может оказаться недостаточно На сегодняшний день ситуация в сфере средств индивидуальной мобильности уже начала меняться. Например, за езду вдвоем на одном самокате стали выписывать крупные штрафы, а аккаунты, которые используют дети до 18 лет, — блокировать.

Каких результатов в итоге удалось добиться в этом направлении, пока сказать сложно. Это покажет текущий сезон. Но нельзя исключать, что принятых мер окажется недостаточно для улучшения транспортной безопасности.

Фото: РИА «Новости»

На этот случай уже рассматриваются другие — более жесткие. В Санкт-Петербурге, например, предупредили о возможности полного запрета аренды электросамокатов. С таким заявлением выступил председатель Заксобрания города Александр Бельский. Переговоры на эту тему ведутся с компаниями-кикшерингами, уточнил он в беседе с KP.RU. «Запретить полностью самокаты. Такое тоже может случиться, мы это обсуждали», — сказал спикер. Помимо этого, обсуждается вопрос о запрете передвижения доставщиков на электровелосипедах по тротуарам.

Интересно На сегодняшний день арендованные электросамокаты полностью запрещены в 36 зонах, которые отмечены на картах в мобильных приложениях сервисов кикшеринга. Кроме того, в Центральном, Адмиралтейском, Петроградском и Василеостровском районах запрещено парковать электросамокаты. На сегодняшний день арендованные электросамокаты полностью запрещены в 36 зонах, которые отмечены на картах в мобильных приложениях сервисов кикшеринга. Кроме того, в Центральном, Адмиралтейском, Петроградском и Василеостровском районах запрещено парковать электросамокаты.

Запрет самокатов спасет от гибели и тюрьмы Жители Москвы и Санкт-Петербурга еще в 2023 году высказались за запрет сервисов аренды электросамокатов. Об этом сообщал «Интерфакс» со ссылкой на опрос исследовательского центра портала SuperJob.ru.

Фото: Самокаты в Центральном городском парке Королева / Медиасток.рф

Большинство опрошенных им граждан — 62% — всецело поддержали эту идею. Респонденты отмечали, что нередко на самокатах передвигаются нетрезвые горожане, что приводит к большому количеству серьезных аварий. К мнению народа присоединилась сенатор Совета Федерации Елена Афанасьева. По ее мнению, полный запрет спасет здоровье и даже жизни, а некоторых убережет от тюрьмы. «Что еще должно случиться, чтобы запретить эти самокаты? Как минимум запретить им ездить по тротуарам. Хотят рисковать своей жизнью — пусть соревнуются с автомобилями, а не с людьми», — писала она тогда в своем Telegram-канале. В 2025-м Афанасьева снова подняла эту тему. Она отметила, что статистка случаев травмирования и даже гибели от неумелого вождения по-прежнему не радует. «Посмотрите, как настороже стали люди: идут и боятся этих металлических монстров и их наездников», — написала политик в новом посте.

Фото: Виды города Дзержинский / Медиасток.рф

Сенатор также упомянула опыт французской столицы, где самокаты запретили, и назвала это одним из решений такого вопроса, как безответственность людей. Свобода предпринимательства важнее В России опыт Парижа по запрете аренды электросамокатов вряд ли осуществим, заявлял «Свободной прессе» адвокат Дмитрий Аграновский. Все потому, что во Франции действуют совершенно другие правовые механизмы. «У нас даже на референдуме не принято ограничивать права граждан, в данном случае — на свободу предпринимательства», — пояснил правозащитник. По словам Аграновского, такой вопрос избирком просто не пропустит согласно законодательству, по которому нельзя ограничивать свободный оборот товаров и услуг. Но если бы такой референдум в российских городах все-таки состоялся, то его исход был бы очевиден. «Самокатчики горожан уже порядком достали», — констатировал адвокат.

Фото: РИА «Новости»

Вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин при этом выразил уверенность, что стратегия, по которой решили двигаться французские власти, может и не привести к желаемому результату. Желающие гонять на электросамокатах легко найдут выход из положения из-за недостаточно тщательно продуманного законодательства. «Это даже не половинчатое решение, это такой своеобразный выстрел себе в ногу. Потому что пользователи прокатных самокатов просто купят их себе и выпадут из зоны контроля», — пояснил эксперт.

Оставить все как есть — нельзя Для того чтобы проблема действительно решилась, необходимо строить в российских городах специальные дорожки, не совмещенные с велосипедными, убежден председатель межрегионального общественного движения за права пешеходов «Союз пешеходов» Владимир Соколов.

Фото: РИА «Новости»

«Электросамокат едет со скоростью около 25 километров в час, а велосипед — порядка 10-15. Выходит, что на велодорожках самокатчики несут угрозу велосипедистам, а вне их — пешеходам», — пояснил он. Соколов добавил, что оставлять все как есть в этом вопросе ни в коем случае нельзя. Ведь, несмотря на ограничение скорости, отслеживание локаций и прочие меры, аварии с участием СИМ продолжают происходить регулярно. «Оставить все как есть — это значит наверняка потерять еще несколько человек погибшими и пострадавшими», — подчеркнул собеседник 360.ru.