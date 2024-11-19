Жители ЖК в Москве пожаловались в МВД на велокурьеров

В Новой Москве жители нескольких ЖК написали в полицию коллективное обращение с просьбой проверить велокурьеров в их районе. Об этом 360.ru рассказал местный житель Александр.

Под обращением подписались жители района Коммунарка из ЖК «Испанские кварталы», «Бунинские луга», «Скандинавия» и «Потаповская роща», отметил Telegram-канал Baza. Они попросили правоохранителей провести массовые рейды по местам выдачи заказов популярных служб доставки и проверить велокурьеров.

Москвичи рассказали, что доставщики часто врезаются в детей и машины, а после смен собираются большими группами и выпивают.

При этом недовольные составили два заявления, поскольку полицейские из ОМВД «Коммунарский» не нашли нарушений и написали отказное. Второе обращение отправили на имя начальника Госавтоинспекции по ТиНАО.

«Курьеры не уступали дорогу жителям, сигналили, требовали освободить путь на тротуаре и создавали опасные ситуации. Например, за лето 2024 года случилось два ДТП с автомобилями и курьерами на электробайке. Еще один раз курьер сбил мальчика, который ехал на обычном самокате по дворовой территории», — поделился Александр.

Ранее активист Сергей Родионов заявил, что на рост количества ДТП с двухколесным транспортом повлияли самокатчики и курьеры.