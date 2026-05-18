18 мая 2026 23:51 Машину с сонным водителем остановит ИИ. Как будут работать новые ГОСТы Автоэксперт Федоров: ИИ-мониторинг состояния водителя придется проверять людям

Водителей такси и другого коммерческого транспорта ждут изменения в работе из-за новых ГОСТов. Первый вводит требования к системам искусственного интеллекта, которые определят состояние водителя и его способность сохранить концентрацию во время движения. Второй касается оценки рисков при организации перевозки детей. Как будут работать утвержденные ГОСТы и помогут ли они снизит число аварий на дорогах, узнал 360.ru.

Правила перевозки детей ужесточат

Регулирующий безопасную перевозку детей ГОСТ вступит в силу в сентябре этого года. Новые правила предусматривают создание единой системы по реакции водителей на вероятные риски на дороге, а также общее повышение уровня безопасности детей. В комментарии РИА «Новости» в пресс-службе Росстандарта пояснили, что речь идет о переходе от регламентного контроля к системному управлению рисками на всех этапах, начиная от подготовки рейса и движения, заканчивая высадкой несовершеннолетних пассажиров. Среди новых мер в ведомстве назвали регулярный мониторинг происшествий на опасных участках дорог, а также обучение водителей оперативному реагированию на нештатные ситуации.

Автомобильный журналист и автоэксперт Павел Федоров в разговоре с 360.ru уточнил, что новый ГОСТ распространяется только на коммерческие перевозки детей. Простых людей, которые возят сыновей и дочерей на личном транспорте, он не касается.

Как пояснил Федоров, начался переход от формального соблюдения стандартов на более серьезный уровень с тщательной проверкой водителей, включая доскональный медицинский осмотр, подготовку транспорта и выбор маршрута перед поездкой. «Когда начинается стандартизация, это означает, что существует проблема, которую нужно решить. Я думаю, что если говорить о больших перевозчиках, которые возят детей в пионерские лагеря или школьников, то там ситуация еще более-менее. А вот что касается такси, то там все будет работать жестче. Не все водители используют детские кресла», — отметил он. Автоэксперт добавил, что новые требования возникнут и к водителям, которые перед посадкой за руль больше ориентируются на собственные ощущения. Теперь для допуска к машине с детьми им придется отвечать определенным стандартам, неподходящих людей за руль просто не пустят. «ГОСТ — это серьезная законодательная база, которая исключит из цепочки перевозчиков детей компании, которые не смогут соблюдать установленные нормы как по состоянию своего парка, так и по состоянию водителя, по наличию детских кресел и других норм», — не исключил Федоров. Он отметил, что это важный шаг, потому что повысит безопасность перевозок несовершеннолетних, но из-за сокращения рынка приведет к подорожанию услуг.

Состояние водителей отследят через искусственный интеллект

Еще один принятый Росстандартом ГОСТ направлен на регулирование мониторинга состояния водителя системами искусственного интеллекта, включая биометрические датчики и систему умных камер, установленных в автомобилях. Они помогут отследить утомление или снижение внимание водителя, стресс и сонливость. Для учета состояния системы определят мимику, темп речи, длительность и продолжительность зевания и даже вздохов. Если искусственный интеллект решит, что водитель не в состоянии находиться за рулем, то активируются системы безопасности и управления. Другими словами, машина затормозит. Новый ГОСТ вступит в силу с 15 июня 2026 года и сохранит свое действие на три года.

За это время специалисты поймут, требуется ли системе доработка или она достаточно хорошо работает, и тогда ее распространят на все транспортные средства.

Автоэксперт Павел Федоров в комментарии 360.ru заявил, что подобные системы с умными камерами, которые следят за состоянием водителей, производители уже устанавливают. «Такие системы следят за направлением взгляда водителя и если он отвлекается от дороги, например, на гаджет, то на приборной панели появляется предупреждение. Кроме того, записи с камеры позволяют в случае аварии установить, следил водитель за дорогой внимательно или отвлекся и спровоцировал ДТП», — пояснил он.

Федоров добавил, что автопроизводители также внедряют специальные датчики на руле и ремне безопасности, отслеживающие пульс и сердечные сокращения на случай, если водителю станет плохо.

«У немецких компаний есть целая комплексная система безопасности. Если она понимает, что водитель не контролирует движение машины, то она автоматически снижает скорость, паркуется, включает аварийку, отправляет сигнал в экстренные службы и разблокирует двери», — рассказал автоэксперт. Он пояснил, что для немецкого автопрома это вынужденный шаг, так как на дорогах Германии очень много возрастных водителей и таким образом, это спасает остальных участников движения от аварий в случае инсульта. Такие электронные системы серьезно помогают. Если водитель находится за рулем очень долгое время, то на панели управления появляется значок, что ему пора передохнуть. «Эти разработки доступны, в том числе и в России. Недавно у компании Sollers я видел такой регистратор, который не только сканирует пространство перед автомобилем, следит за перестроением, за дистанцией, но также видит, в каком состоянии находится водитель», — отметил Федоров.

Отвечая на вопрос, что делать водителю, который почувствовал сонливость за рулем, автоэксперт подчеркнул, что в этом случае нужно отказаться от поездки, потому что последствия могут быть очень серьезными. По его словам, водители идут на разные уловки в виде энергетиков, кофе, употребления семечек или даже снимают один ботинок, чтобы холод не давал заснуть, но все они нисколько не снижают риски аварийности. «Самое правильное: соблюдать режимы труда и отдыха, то есть раз в два часа останавливаться, чтобы размяться. Нужно высыпаться перед рейсом и в принципе не садиться за руль уставшим», — отметил Федоров. Автоэксперт добавил, что полностью полагаться на искусственный интеллект для определения состояния водителя все же не стоит, потому что система пока еще не совершенна. «Мне кажется, что для быстроты обработки потока информации искусственный интеллект — это хорошо. Но полностью отдать ему ответственность по части перевозок пока рано», — заявил он. По словам Федорова, использовать подобные системы для отслеживания состояния водителей можно, но проверять собранную информацию придется живым людям. В случае, если ошибка искусственного интеллекта спровоцирует аварию, то непонятно, кто должен нести ответственность: разработчик или покупатель программы.