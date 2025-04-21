21 апреля 2025 15:20 Семьям с детьми вернут льготные автокредиты. Какие машины можно купить со скидкой? Автоэксперт Хайцеэр: семейных автомобилей по льготным автокредитам в России нет 0 0 0 Фото: РИА «Новости» Эксклюзив

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Поддержанная Минпромторгом инициатива АвтоВАЗа о возвращении льготного автокредитования семей с детьми направлена на повышение продаж отечественных машин, а также на предоставление россиянам возможности купить личный транспорт со скидкой. Но неизвестно, станут участниками программы все семьи, или на субсидию смогут рассчитывать только многодетные. Какие проблемы вызовет инициатива, узнал 360.ru.

От чего зависит успех инициативы о льготном автокредитовании Результативность расширения программы льготного автокредитования зависит от того, кто в нее попадет: все семьи с несовершеннолетними или только многодетные. В последнем случае на успех инициативы рассчитывать не стоит. Об этом в комментарии 360.ru заявил вице-президент Национального автомобильного союза Ян Хайцеэр. «Если в программу попадут только многодетные, то российская промышленность не готова к тому, чтобы производить минивэны, которые считаются семейными автомобилями. У нас их никогда особо и не было, кроме короткой жизни модели АвтоВАЗа, которая называлась „Надежда“. Ее создали на базе „Нивы“, и это было нечто ужасное», — отметил он.

Фото: РИА «Новости»

Автоэксперт подчеркнул, что с большой натяжкой к семейному автомобилю может отнести фургон «Соболь». При этом выступивший с инициативой о возвращении льготных кредитов на покупку машин для семей с детьми АвтоВАЗ автомобилей для многодетных россиян не производит.

Активного появления новых моделей нет. Lada Iskra сделали через достаточно большой промежуток времени, но это не машина для больших семей. Новая «Аура» тоже так себе автомобиль — не для большой семьи, учитывая его потребительские свойства. Ян Хайцеэр вице-президент Национального автомобильного союза

Собеседник 360.ru подчеркнул, что самый быстрый вариант на появление минивэна могут обеспечить китайские компании, но пока таких предложений от них не поступало. «Пока я вижу только большие кроссоверы с третьим рядом сидений, но вряд ли на них распространят льготное кредитование, потому что это импортные автомобили. Они не то что не производятся, а даже не локализованы в России», — пояснил Хайцеэр.

Он добавил, что льготное автокредитование семей с детьми необходимо как для отрасли, которой требуется дополнительный стимул, так и самим россиянам. «Протяженность дорог в нашей стране составляет 17 миллионов километров, и не везде есть автобусная остановка, поезд и тем более самолет», — подытожил автоэксперт.

Фото: РИА «Новости»

Когда семьи с детьми включат в программу льготного автокредитования

О возвращении семей с детьми в программу льготного автокредитования объявил министр промышленности и торговли России Антон Алиханов во время презентации модели АвтоВАЗа Lada Iskra. Он пояснил, что получающие субсидии на покупку автомобиля учителя, врачи и участники специальной военной операции своими мерами воспользовались в полном объеме. «Будем расширять на семейный автомобиль», — заявил Алиханов, подчеркнув, что увеличение категорий льготников находится в стадии проработки. Как напомнил «Коммерсант», семьи с детьми исключили из программы льготного автокредитования в 2023 году. Сейчас базовая скидка на покупку машины составляет 20% от стоимости цены для всех россиян и 25% — для жителей регионов Дальнего Востока. При этом стоимость транспортного средства не должна превышать два миллиона рублей. В эту категорию попадают модели Lada, УАЗ, ГАЗ, а также «Москвич-3».

Фото: РИА «Новости»

Президент АвтоВАЗа Максим Соколов в беседе с журналистами заявил, что инициативу о возвращении семей в программу льготного кредитования внесло его предприятие. Он не исключил, что новая мера заработает до конца апреля.

Директор по связям с общественностью АвтоВАЗа Сергей Ильинский в комментарии 360.ru заявил, что компания выступила с такой инициативой из-за сохраняющейся на высоком уровне ключевой ставки, которая ограничила россиян в покупке новых машин в кредит. «Программа поможет клиентам, которые хотят купить автомобиль, но боятся это делать в текущих условиях», — сказал он. Ответить на вопрос о том, включат ли все семьи с детьми в программу или только многодетных, Ильинский не смог. Он пояснил, что сейчас все детали разрабатывает Минпромторг, который примет итоговое решение.