Программу льготного автокредитования решили расширить

Минпромторг России решил возобновить программу льготного автокредитования для семей. Об этом сообщила газета «Коммерсант» со ссылкой на главу ведомства Антона Алиханова.

Ранее программа охватывала учителей, врачей и участников СВО с семьями. По словам Алиханова, эти категории уже активно воспользовались льготами, поэтому теперь акцент сместится на семейные автомобили. Президент АвтоВАЗа Максим Соколов уточнил, что новые условия могут вступить в силу уже до конца апреля.

Программа 2025 года направлена на поддержку отечественного автопрома и адаптированных для России моделей. Льготы распространяются только на новые автомобили с ДВС стоимостью до двух миллионов рублей, соответствующие требованиям по локализации (от двух тысяч баллов).

На льготное кредитование в следующем году выделено свыше 36 миллиардов рублей, еще 27 миллиардов предусмотрено для льготного лизинга. В Минпромторге ожидают, что расширение программы положительно скажется на рынке.

Ранее глава АвтоВАЗа сообщил, что компании Renault придется возместить инвестиции в АвтоВАЗ, если она захочет вернуться в Россию. По его словам, только за два прошедших года суммарный объем вложений в компанию достиг почти 70 миллиардов рублей.