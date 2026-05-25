Скоростные лимиты пора менять? Как ИИ поможет провести аудит дорог

В России все чаще стали поднимать тему увеличения скоростных лимитов на некоторых дорогах. Авторы инициативы настаивают, что новые трассы по своим техническим параметрам позволяют это сделать, но планка все равно остается на уровне прошлых десятилетий. Не исключено, что в ближайшие годы в стране проведут масштабный аудит дорог с использованием технологий искусственного интеллекта, о всех нюансах инициативы подробнее в материале 360.ru.

Он объяснил, что за последнее время машины стали безопаснее, а тормозные системы — эффективнее, однако скоростные лимиты не поменялись. Шапарин назвал существующие ограничения необоснованно заниженными и призвал повысить планку на некоторых участках.

Для этого он рекомендовал провести масштабный аудит дорог с использованием технологий ИИ. По его словам, нейросети смогут комплексно проанализировать реальную интенсивность трафика, статистику аварийности и фактическое состояние дорожного полотна. На основе полученных данных искусственный интеллект может вычислить участки, где скоростной лимит можно безопасно повысить, добавил специалист.

Идею пересмотреть скоростные лимиты в беседе с 360.ru также поддержал автоэксперт и главный редактор журнала «За рулем» Максим Кадаков. Он уточнил, что в стране уже есть трассы, позволяющие двигаться по ним со скоростью 110-120 километров в час, но при этом на них стоят ограничения в 90.

«Как это ни странно для многих, наши новые платные дороги, которые мы строим, они по своим ТТХ (уклоны, кривизна поворотов, перепады высот), за некоторыми нюансами, соответствуют немецким автобанам. То есть дорога строится с расчетом на высокую скорость движения», — подчеркнул специалист.