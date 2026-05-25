Скоростные лимиты пора менять? Как ИИ поможет провести аудит дорог
Автоэксперт Кадаков одобрил идею повышения скоростных лимитов на части трасс
В России все чаще стали поднимать тему увеличения скоростных лимитов на некоторых дорогах. Авторы инициативы настаивают, что новые трассы по своим техническим параметрам позволяют это сделать, но планка все равно остается на уровне прошлых десятилетий. Не исключено, что в ближайшие годы в стране проведут масштабный аудит дорог с использованием технологий искусственного интеллекта, о всех нюансах инициативы подробнее в материале 360.ru.
Почему хотят пересмотреть лимиты
С идеей пересмотреть скоростные ограничения на российских трассах к председателю Правительственной комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения Марату Хуснуллину обратился глава Национального автомобильного союза Антон Шапарин.
Он объяснил, что за последнее время машины стали безопаснее, а тормозные системы — эффективнее, однако скоростные лимиты не поменялись. Шапарин назвал существующие ограничения необоснованно заниженными и призвал повысить планку на некоторых участках.
Для этого он рекомендовал провести масштабный аудит дорог с использованием технологий ИИ. По его словам, нейросети смогут комплексно проанализировать реальную интенсивность трафика, статистику аварийности и фактическое состояние дорожного полотна. На основе полученных данных искусственный интеллект может вычислить участки, где скоростной лимит можно безопасно повысить, добавил специалист.
Идею пересмотреть скоростные лимиты в беседе с 360.ru также поддержал автоэксперт и главный редактор журнала «За рулем» Максим Кадаков. Он уточнил, что в стране уже есть трассы, позволяющие двигаться по ним со скоростью 110-120 километров в час, но при этом на них стоят ограничения в 90.
«Как это ни странно для многих, наши новые платные дороги, которые мы строим, они по своим ТТХ (уклоны, кривизна поворотов, перепады высот), за некоторыми нюансами, соответствуют немецким автобанам. То есть дорога строится с расчетом на высокую скорость движения», — подчеркнул специалист.
Что изменится
Собеседник 360.ru рассказал, что даже если поднять скоростную планку, не все водители начнут ездить с большой скоростью. По его словам, часть автомобилистов предпочтет более медленное движение, чтобы меньше нервничать и не перегружать машину.
Он напомнил, что на высоких скоростях повышается трата топлива и износ шин. Следует учитывать и состояние водителя — человеку может быть психологически тяжело длительное время двигаться «с ветерком».
«Если мы сделаем ограничения в 150 километров в час, не все будут так ездить. Многие будут ехать 120-130», — подчеркнул Кадаков.
Он добавил, что водитель не всегда может держать скорость ровно 90 — она будет возрастать или падать в зависимости от множества факторов. Специалист призвал учитывать и этот момент.
Если делать нештрафуемый порог низким, некоторые люди будут попадать под несправедливые штрафы.
Максим Кадаков
По мнению автоэксперта, для пересмотра скоростных лимитов можно задействовать в том числе современные технологии.
«Чтобы ИИ что-то посчитал, нужно мониторить движение транспорта, нагрузку и так далее. Есть службы, которые этим занимаются. Если у них достаточный объем этих показаний, то можно», — отметил он.
Кадаков подчеркнул, что главное — запустить сам пересмотр скоростных лимитов. Определить участки можно с помощью различных технологий, но финальную точку все равно ставит человек, подытожил эксперт.