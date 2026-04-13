Фейк: с верхних полок в поездах запретят спускаться без согласия соседей

Запрет на спуск с полок в поездах без разрешения оказался недостоверным

В Сети стали появляться сообщения о том, что пассажирам верхних полок в поездах в связи с новыми правилами якобы придется обязательно согласовывать спуск с попутчиками. Эта информация оказалась недостоверной.

Фейк

В Соцсетях распространяются посты о том, что в России ввели новые правила для пассажиров купе и плацкартных вагонов поездов. Согласно этим требованиям, путешественникам с верхних полок запретят спускаться, если они не заручились согласием попутчиков с нижних мест. Исключение сделают только для приема пищи в четкие временные рамки.

Спускаться якобы можно только на завтрак с 07:00 до 10:00, на обед — с 12:00 до 15:00, а на ужин — с 19:00 до 21:00. Вне этих периодов занимать полку соседа без его согласия запрещается.

В РЖД объяснили, что новые правила повысят комфорт пассажиров и снизят число конфликтов.

Правда

На самом деле сообщения об обязательном согласии попутчиков для спуска с нижней полки не соответствуют действительности и являются искажением старых норм.

Согласно пункту 93 Приказа Минтранса России от 05.09.2022 № 352 «Об утверждении Правил перевозок пассажиров, багажа, грузобагажа железнодорожным транспортом», который вступил в силу с 1 сентября 2023 года, пассажиру с верхней полки обязаны предоставить место у столика для приема пищи.

Если попутчики не смогут договориться, конфликт будет улаживать проводник. По его требованию пассажир нижней полки просто обязан уступить место для завтрака, обеда или ужина, независимо от наличия или отсутствия у него желания.

«Время для приема пищи составляет в утренние часы (с 07:00 до 10:00) и вечерние часы (с 19:00 до 21:00) не более 30 минут, в обеденное время (12:00 до 15:00) не более одного часа», — отметили в правилах.

Таким образом, Минтранс установил приказом точное время, когда путешественники с верхних полок могут на законных основаниях требовать доступа к нижнему месту и столу. В остальное время пассажирам следует договариваться с попутчиками, но никаких новых обязательств о согласии для простого спуска не вводилось.