Дорожные камеры в России перешли на работу по новым правилам

Регулирующие работу дорожных камер поправки в федеральный закон и постановление правительства об установке систем видеофиксации нарушений Правил дорожного движения вступили в силу в воскресенье, 1 сентября. Основных нововведений, на которые стоит ориентироваться водителям, несколько.

Камеры разрешили ставить на выделенных полосах для общественного транспорта, пешеходных переходах, перекрестках, а также в зонах запрета и остановки и стоянок машин вне зависимости от аварийности на этих участках.

В других точках дорог установка камер зависит от годового количества и видов аварий. За городом системы видеофиксации появятся на участках в 200 метров, если там произошло три или больше ДТП с пострадавшими или пять разных видов аварий.

Ответственные за передвижные камеры лица должны их убирать после окончания ремонтных работ или строительства. Расстояние между стационарными аппаратами системы видеофиксации, следящими за соблюдением скоростного режима участников дорожного движения, составит один километр в населенном пункте и пять — на трассах между городами и поселками.

Под эту норму не подпадут перекрестки, развязки, очаги аварийности и выделенные линии.

Зона контроля камеры должна начинаться не ближе 150−300 метров от предупреждающего знака. Вся информация автоматически отправится в систему МВД «Паутина» без дополнительной обработки.

Водители, которые считают, что камеры работают некорректно, могут обратиться в прокуратуру для проверки. Кроме того, автовладельцы сохранили право на обжалование необоснованных, по их мнению, штрафов через портал госуслуг, ГИБДД или протест прокуратуре.

О введении единых требований по установке комплексов фото- и видеофиксации нарушений Правил дорожного движения по всей России ранее сообщил первый заместитель председателя комитета Госдумы по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры Павел Федяев. Он подчеркнул, что решение об установке камер примут региональные власти, а также владельцы дорог по согласованию с Государственной автоинспекцией.