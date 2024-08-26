Новые требования по установке камер на дорогах вступят в силу с 1 сентября

Федяев: с 1 сентября решение об установке камер на дорогах принимают регионы

Единые требования к установке комплексов фото- и видеофиксации нарушений ПДД вступают в силу с 1 сентября. Об этом РИА «Новости» рассказал первый зампредседателя комитета Госдумы по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры Павел Федяев.

«Этой осенью вступает в силу федеральный закон № 197, который впервые на федеральном уровне вводит единые требования к установке комплексов фотовидеофиксации нарушений ПДД», — сообщил депутат.

Согласно новому закону, решение об установке камер могут принимать региональные органы власти, а также владелец дороги, согласовывая решения с ГАИ. Данные об установке камер публикуют в интернете.

Главный редактор журнала «За рулем» Максим Кадаков рассказал нюансы работы нового закона.

Российских автолюбителей могут начать штрафовать каждый день за езду без ОСАГО. Система распознавания, использующая дорожные камеры, может заработать уже в этом году.